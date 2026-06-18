El Club Voleibol Arenas Gandia afronta otro hito histórico con dos equipos en el Campeonato de España tras dos meses de trabajo dentro y fuera de las canchas
La entidad del Grau participa en Valladolid con la colaboración del Volei Platja Bellreguard
Tras dos meses de gestiones y entrenamientos, el Club Voleibol Arenas Gandia vivirá este fin de semana una cita histórica con la participación de dos de sus equipos en el Campeonato de España de la categoría benjamín, que se disputa en Valladolid. El club del Grau de Gandia ha contado para ello con la colaboración del club vecino del Volei Platja Bellreguard.
Durante todo este tiempo se han sucedido horas y horas de entrenamiento en el IES Veles e Vents y en Bellreguard y mucho trabajo de despachos que va a permitir que una expedición de más de cuarenta personas se desplace a Valladolid los próximos 19, 20 y 21 con un presupuesto de casi 8.000 euros.
Desde el club están orgullosos de la acogida que han tenido sus iniciativas como el patrocinio de la camiseta de juego, el kilómetro solidario, la venta de rifas u otras colaboraciones como el de "saborea", que ha aportado el 10 % de sus ventas del mes al proyecto. Gracias a todo esto se han podido sufragar parcialmente algunos gastos como los del autobús.
El CV Arenas Gandia da las gracias a todos los patrocinadores, padrinos y centros educativos como el Veles e Vents o el Roís de Corella.
Competición
Con respecto a la competición, la primera fase enfrentará al equipo benjamín masculino al Arona Vòley, Minotte Almería, Voleibol Cartagena y Voleibol Ribera, mientras que en féminas el equipo formado por jugadoras de Bellreguard y del Arenas competirán su primera fase el viernes 19 contra: CV Covadonga, CV Miguelturra y CV Torrelavega.
En definitiva, una experiencia única para los dos únicos representantes de la comarca en un torneo nacional en la actual temporada.
Y para calentar motores, el CV Arenas Gandia estuvo presente esta semana en la entrega de medallas del deporte escolar de Gandia. El club ha sido campeón benjamín de pista, subcampeón alevín e infantil de pista también y cuatro trofeos más en playa para sumar un total de ocho trofeos.
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