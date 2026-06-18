Compromís denuncia la "precarización" de la Atención Primaria en Oliva y reclama más sanitarios

Compromís ha denunciado esta mañana la situación que atraviesa la Atención Primaria en Oliva y ha exigido a la Conselleria de Sanidad "que dote adecuadamente el nuevo centro auxiliar de Sant Francesc", inaugurado el pasado mes de diciembre, y que también declare al municipio como zona de difícil cobertura "para facilitar la incorporación de profesionales sanitarios".

En la rueda de prensa han participado la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Oliva, Yolanda Navarro, y del diputado autonómico Carles Esteve.

A las puertas del centro auxiliar de Sant Francesc, Navarro ha criticado que la apertura de las instalaciones no ha ido acompañada de los recursos humanos necesarios para garantizar una asistencia sanitaria de calidad: «La ciudadanía de Oliva no es de segunda, este centro era una reivindicación necesaria y por eso luchamos, pero no puede convertirse en una operación de maquillaje basada en redistribuir recursos que ya existían».

Según ha explicado, el centro presta servicio actualmente a cerca de 10.000 usuarios, el 45% de la población de Oliva, "con una dotación insuficiente de personal, formada por solo tres administrativos y una enfermera comunitaria". Para la portavoz municipal, la situación evidencia que la conselleria «no ha reforzado el sistema, sino que ha trasladado profesionales otros dispositivos asistenciales», una decisión que, según Compromís, acaba repercutiendo negativamente en el conjunto de la atención sanitaria de la ciudad.

En este sentido, Navarro ha insistido en la necesidad que Oliva sea declarada zona de difícil cobertura para facilitar la captación y estabilización de profesionales sanitarios. «La conselleria no es capaz de cubrir las plazas necesarias y esto repercute directamente en la atención que recibe la ciudadanía. Necesitamos medidas específicas para que Oliva pueda competir en igualdad de condiciones y disponer de los profesionales que necesita».

Por su parte, Esteve ha situado la problemática de Oliva dentro de una crisis generalizada de la Atención Primaria valenciana. «Oliva es un ejemplo de lo que está pasando en todo el territorio valenciano: una conselleria capaz de inaugurar edificios pero incapaz de llenarlos de profesionales».

Esteve ha advertido, además, que la situación puede agravarse de cara en verano, especialmente en municipios costeros que incrementan considerablemente su población. El diputado ha recordado también las reivindicaciones que mantiene el colectivo médico valenciano, entre las cuales destaca la reducción de las listas de pacientes por profesional y la recuperación efectiva de la jornada laboral de 35 horas.

"Impacients"

Por otro lado, Compromís ha aprovechado la visita para dar a conocer la campaña «Impacients», una iniciativa destinada a recoger las experiencias e incidencias que sufre la ciudadanía en el acceso al médico de cabecera. Mediante un formulario accesible a través de un código QR, cualquier persona puede trasladar las dificultades que encuentra a la hora de conseguir una cita con su médico o médica.

La formación valencianista se ha comprometido a transformar estas aportaciones en iniciativas parlamentarias y propuestas concretas para trasladarlas a la Conselleria de Sanidad.

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Compromís considera que la situación actual "es consecuencia de una carencia de planificación y de una política sanitaria que está debilitando progresivamente el sistema público, especialmente la Atención Primaria, y reclama una apuesta decidida para reforzar las plantillas y garantizar una sanidad pública accesible, próxima y de calidad para toda la ciudadanía".