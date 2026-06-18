Diez mil velas iluminarán este sábado el barrio gandiense de Benipeixcar en la tercera edición de la Nit dels Ciris

El barrio de Benipeixcar, en Gandia, acogerá este sábado la tercera edición de la Nit dels Ciris, una iniciativa impulsada por la Associació de Veïns i Veïnes de Benipeixcar con la colaboración del ayuntamiento que, en tan solo tres años, se ha consolidado como una de las propuestas culturales más singulares y atractivas del calendario festivo y cultural de la ciudad.

La temática de esta edición será “La volta al món”. Los visitantes podrán recorrer las calles del distrito iluminadas por más de 10.000 velas, una cifra que duplica la de las primeras ediciones. Además, el itinerario incorporará recreaciones de monumentos emblemáticos de diferentes países, como la Torre Eiffel, el Cristo Redentor del Corcovado, las Pirámides de Egipto o el Taj Mahal, entre otros.

La programación se llevará a cabo entre las 20 horas y la 1 de la madrugada e incluirá actividades para todos los públicos. Entre ellas destacan talleres infantiles, cuentacuentos, espectáculos de animación, una procesión de flores acompañada de personajes y actuaciones itinerantes, además de diversas sorpresas repartidas por el recorrido.

Novedades de este año

Entre las principales novedades destaca la incorporación de un pregón teatralizado que servirá como acto inaugural de la fiesta. La propuesta, impulsada por los integrantes de Marabú Teatre, recorrerá las calles del núcleo histórico con relatos, anécdotas e historias vinculadas al barrio antes de culminar en la plaza de Benipeixcar, donde tendrá lugar la escena de los cirios.

Niña encendiendo un cirio / Levante-EMV

Asimismo, se ampliará la programación musical. En total, se ofrecerán cinco conciertos distribuidos a lo largo de la velada, con la repetición de algunas actuaciones para que el público pueda disfrutar de la música en diferentes momentos del recorrido.

La organización también habilitará espacios con mesas y sillas para que los asistentes puedan cenar durante la celebración, con el fin de alargar la estancia del público y favorecer la convivencia vecinal.

Durante la intervención, la presidenta de la Junta de Distrito, Inma Rodríguez, ha destacado el crecimiento de la iniciativa desde su nacimiento y puso en valor la tarea desarrollada del tejido asociado del barrio. Ha señalado que la "Nit dels Ciris" simboliza “la fuerza del movimiento vecinal, la apuesta por la cultura y la capacidad de transformar el patrimonio y los espacios públicos en lugares de convivencia y encuentro”.

Rodríguez ha agradecido especialmente la implicación de la asociación, así como el apoyo de la concejala de Cultura y Turismo, Balbina Sendra, por respaldar desde el primer momento un proyecto que ha conseguido atraer a miles de visitantes y proyectar la imagen de Benipeixcar como un referente cultural y turístico dentro de la ciudad.

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La presentación de la programación ha contado con la participación de la presidenta de Rodríguez; el presidente de la asociación, Salva Calafat, y el tesorero de la entidad, Jesús Ribes.