La entrada a Gandia desde Alicante a la altura de Sanxo Llop dará un cambio radical

Las obras de la urbanización del polígono Sanxo Llop, en Gandia, que están al 73% de su ejecución y con la previsión de acabar a finales de año, no solo serán un revulsivo para la ciudad como tractor de inversiones en una zona estratégica de la ciudad, donde desde ya hace una década está ubicado el hospital comarcal, sino que también cambiarán la fisonomía urbana.

Un ejemplo claro de ello se dará en la confluencia entre la avenida d’Alacant -la continuación de la carretera N-332-, y la avenida de La Vital, donde se ubica una rotonda que ya se ha quedado pequeña, pero que es muy transitada por vehículos, y bajo la cual hay un túnel del carril bici entre Gandia y Oliva. Esta rotonda se «moverá» unos metros hacia el sur y se ampliará considerablemente su diámetro.

El inicio de estas obras está previsto para la segunda quincena de julio. Serán trabajos de envergadura y durarán entre tres y cuatro meses. El motivo es que la rotonda, entre la gasolinera de «las palmeras» y el Pont Nou, es una arteria principal de la ciudad, y como tal junto a ella pasan conducciones de todo tipo. Además del citado túnel, que también se moverá y supone una complicación de ingeniería extra, hay cables de fibra óptica, canalizaciones de agua, una línea de baja tensión, un colector de la depuradora e incluso una acequia de la Comunidad de Regantes del Riu Serpis, que está enterrada.

Carril bici Gandia-Oliva por debajo de la rotonda. / J.C.

Pero antes de empezar con esta nueva rotonda, que será el doble de grande que la actual al desplazar su anillo, el ayuntamiento está esperando a que se acabe un vial nuevo del polígono, bautizado como calle Lluís Alcanyís, con el fin de desviar el tráfico y que las obras no produzcan colapsos de tráfico. Este vial ya está prácticamente acabado y le falta una capa de asfalto y poner en servicio las farolas.

Ortofoto del sector Sanxo Llop con el hospital comarcal en la parte inferior. / J.C.

A partir de ahí, mientras dure la construcción de la rotonda, el tráfico se repartirá por los dos viales citados, el nuevo y el de La Vital. Además, se cortará un tramo de la actual rotonda de tal manera que quienes lleguen desde la avenida d’Alacant y quieran atravesar el Pont Nou tendrán que dar un gran rodeo por el nuevo vial hasta la rotonda del Lidl y dar la vuelta.

Y atención porque la previsión del ayuntamiento, una vez esté lista esta nueva rotonda, es dejar la carretera de La Vital con un único sentido de circulación, hacia el centro histórico y la salida a Alicante. A cambio, se podrá acceder hacia La Vital de una forma más directa y rápida, con un ramal diferente sin necesidad de entrar a la glorieta, y por tanto esta última estará menos saturada.

Maquinal, nueva etapa

Otra medida que cambiará el paisaje urbano en esta zona es el traslado de Maquinal. La empresa, fundada por Perfecto Juan hace 38 años, se dedica a la venta y alquiler de maquinaria, vestuario y protección laboral.

Está ubicada en una pastilla de terreno formado por nave y patio entre el citado nuevo vial Lluís Alcanyís y la avenida de La Vital. Este espacio se convertirá en una gran zona verde, con caminos peatonales interiores. Se proyectó dentro de la reurbanización de Sanxo Llop, por tanto, lo ejecutará también la contratista Pavasal, con las cuotas urbanísticas abonadas por los propietarios y el propio ayuntamiento, que posee un elevado porcentaje de los terrenos en el sector.

Borja Pomares y Ana Juan, de Maquinal, en la nueva parcela. / J.C.

Pero antes habrá que derribar una nave de dos mil metros cuadrados, que se ha quedado obsoleta, puesto que mantiene una cubierta de uralita. La empresa se mudará a una parcela cercana, resultante de la reparcelación del sector y con el doble de superficie. Allí, explica la propietaria, Ana Juan, ya han empezado las obras de acondicionamiento del terreno, y seguirán con la construcción de una nueva nave con prefabricados de hormigón.

El traslado ha sido forzoso, pero no les pilló por sorpresa, puesto que en su día compraron la nave en precario, así que ya sabían el riesgo que suponía el emplazamiento. Hace un par de años el ayuntamiento les anunció las obras, para las cuales también han cedido parte del patio. La familia tenía terrenos en Sanxo Llop que se unificaron en una parcela esquinera en la que ahora esta empresa, con la segunda generación al frente y una docena de trabajadores, empezará una nueva etapa.

Acabar el sector Sanxo Llop, de 300.000 metros cuadrados y planificado hace más de 20 años, costará a las arcas municipales 13 millones. Las obras las asumió el ayuntamiento tras un litigio judicial con el primer agente urbanizador. Ya se han anunciado una residencia para mayores (12 millones de euros), el hotel Holiday Inn (8 millones) y un centro de día público para personas con diversidad funcional, con un presupuesto de 4 millones.