Gandia se prepara para recibir a más de 15.000 deportistas y acompañantes en el Desafío Cup y Goal Cup

Gandia se sitúa como el epicentro del turismo deportivo nacional con la celebración del Desafío Cup Gandia y la Goal Cup Gandia, competiciones de fútbol fuera de temporada organizadas por las empresas Goal Xperience y AC Sports.

El concejal de deportes, Jesús Naveiro, ha compadecido junto Àlex Pla, director de los torneos, para anunciar la llegada de estos eventos, que se desarrollarán entre el 21 y el 28 de junio, en dos fases consecutivas. La novena edición del Desafío Cup tendrá lugar del 21 al 24 de junio, mientras que la Goal Cup se celebrará del 24 al 28 de junio.

Naveiro ha destacado la “profesionalidad” de la organización y ha subrayado el impacto que tienen estos eventos para la ciudad, tanto en el ámbito deportivo como turístico y económico.

Más de 10.000 deportistas

Se prevé la participación de 15.000 deportistas y acompañantes, lo que supone miles de pernoctaciones y una importante dinamización del sector turístico local. Asimismo, ha destacado el impacto económico estimado por los organizadores del evento, que podría superar el millón y medio de euros.

El Desafío Cup reunirá 140 equipos y aproximadamente 2.000 jugadores con 300 partidos programados, un impacto en alojamiento que se traduce en 8.000 pernoctaciones, incluidos jugadores, familiares, técnicos y acompañantes. Por su parte, la Goal Cup Gandia contará con unos 2.200 jugadores diarios y alrededor de 7.400 personas vinculadas al evento, lo que supone un impacto total de los dos torneos en más de 15.000 participantes y acompañantes en la ciudad durante toda la semana.

El concejal ha querido agradecer la implicación del departamento de Turismo del Ayuntamiento de Gandia, así como la colaboración de los municipios de Benirredrà y Xeraco, que también ceden sus instalaciones deportivas para el desarrollo de la competición.

Diversos recintos

Los torneos se disputarán en diferentes recintos como el campo Guillermo Olagüe, los campos de fútbol de Roís de Corella y en las instalaciones de municipios vecinos, que permiten acoger la alta participación de los deportistas de categorías base como benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, tanto en modalidad masculina como femenina.

Los equipos participantes proceden de diferentes comunidades autonómicas como Madrid, Castilla la Mancha, Murcia, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, con una importante presencia de clubes locales como el Club de Fútbol de Gandia, Portuarios, Benirredrà, Xeraco y Xeresa, que actuarán como anfitriones del torneo.

Àlex Pla ha explicado que la división del evento responde a la limitación de plazas hoteleras en Gandia durante estas fechas, actualmente alrededor de 1.000 plazas por noche. Sin embargo, ha señalado que el crecimiento del evento podría ser mayor si se incrementara el número de hoteles que se incorporan a la iniciativa, cosa que permitiría atraer a más equipos y potenciar la internacionalización del torneo.

Pla ha querido agradecer la colaboración de diversos establecimientos hoteleros de la playa de Gandia y ha hecho un llamamiento para ampliar la colaboración hacia futuras ediciones.

Ambos responsables han coincidido en señalar que estos torneos no solo consolidan a Gandia como una destinación deportiva de referencia, sino que también impulsan el turismo familiar, la ocupación hotelera y la actividad económica local.

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La presentación oficial del Desafío Cup será el 21 de junio en el escenario Ripoll a las 21.30 horas, mientras que la presentación de la Goal Cup se celebrará el 24 de junio en el espacio 2&Me a las 21.30 horas.