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Gandia reparte 1.000 pulseras para evitar que niños y mayores se pierdan en la playa

Los brazaletes son gratuitos y se pueden recoger en la central de la Policía Local de Gandia y en el retén del Grau durante los meses de julio y agosto

Playa de Gandia

Playa de Gandia / Levante-EMV

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Ainhoa Ferrando

Gandia

Gandia refuerza la seguridad de sus ciudadanos con el reparto de pulseras para evitar que las personas se pierdan en la playa. La campaña, según ha explicado la concejala Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, está pensada para tranquilizar a las familias que visitan o vivan en la ciudad. En sus palabras, “se trata de pulseras antipérdida, pensadas para poder identificar a personas vulnerables, como niños, con discapacidad o gente mayor que se hayan desorientado, con el fin de que puedan tener una identificación”.

Las pulseras son resistentes al agua y a la arena y, respecto al funcionamiento, cuentan con un espacio para escribir el nombre de la persona o un contacto familiar de emergencia. Además, tienen un código identificativo, en el que, una vez se entregue la pulsera, la información quedará registrada. “Si el contenido se borra o no está escrito de manera clara, a través de este número también se puede identificar de manera más rápida a las personas y contactar con sus familias”, ha señalado la concejala.

Hay una primera remesa de 1.000 pulseras. Las personas interesadas podrán recogerlas de manera gratuita en la central de la Policía Local durante los meses de julio y agosto desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, y en el retén del Grau de Gandia. Para obtener más información se podrá consultar Tourist Info en horario de atención al público para la gente que quiera recoger la pulsera.

Por su parte, el comisario principal jefe de la Policía Local, José Martínez Espasa, ha destacado la importancia de la seguridad y la protección, especialmente en los niños o personas vulnerables. En sus palabras, “cuando una persona se pierde, el tiempo de reacción es fundamental y podemos evitar daños o situaciones peligrosas”.

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Espasa también ha puesto en valor la importancia de este tipo de iniciativas y ha señalado que son “una medida muy sencilla, que no implica ninguna obligación añadida para los padres o tutores”. Asimismo, para mejorar la coordinación y gestión, han añadido a los brazaletes el contacto de emergencia ciudadana. “Consideramos que es un teléfono práctico, que funciona sin cobertura y sin saldo en el móvil”, concluye.

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