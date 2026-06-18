Siempre hay una primera vez: El debutante Vicent Blasco y el veterano Salva Gregori se estrenan en el podio del Concurs Internacional de Fideuà de Gandia

Ambos son cocineros de la comarca de la Safor y los dos tienen en común que, por primera vez, han subido al podio en el Concurs Internacional de Fideuà de Gandia en la edición de este año, la número 51.

Vicent Blasco, del Restaurante Blasco Bahamas de la playa de Gandia, debutaba en el certamen y ha obtenido premio, mientras que Salva Gregori, jefe de cocina del Hotel Safari de la playa de Gandia, lo ha conseguido después de varias participaciones.

Blasco llevaba cinco años enviando solicitudes para ser seleccionado y, por fin, este año, ha podido tomar parte. Y lo que son las cosas, ha sido "debutar y besar el santo", como dice él mismo. Ha ganado el primer premio al mejor cocinero local junto a su compañera cocinera Rahm. Para Blasco, este galardón supone una gran alegría y una enorme satisfacción: "es algo muy fuerte para mí", confiesa.

Vicent y Ramh elaboraron una fideuà con ingredientes de Gandia, excepto el rape, que "me lo trajeron de Valencia". Las gambas eran un poco más grandes que las habituales y "le pedimos autorización al jurado para poner un poco más de marisco que el habitual. El caldo, el fumé, que es fundamental, estaba muy bien trabajado. Le pusimos una ñora que hacemos con verduras de la zona".

El cocinero saforense confiesa que recibió muchas felicitaciones por su éxito, en especial de la familia, también de amigos y allegados.

Blasco y Ramh, con la fideuà ya acabada / Levante-EMV

"Todavía no sabemos con exactitud si este premio nos traerá más clientela al restaurante porque, tras el concurso, decidimos cerrar para pintarlo y arreglarlo. Solo trabajamos el fin de semana siguiente al concurso y lo cierto es que todos los que vinieron nos pidieron fideuà", apunta Vicent Blasco.

También destaca que "en el concurso de fideuà todos utilizan ingredientes para ganar, lo mejor de lo mejor, todo fresco, aunque su coste sea elevado. El objetivo es cocinar la mejor fideuà del mundo".

De ayudante a chef

En el restaurante, sin embargo, matiza, "no puedes hacer lo mismo porque el marisco fresco, por ejemplo, no está al mismo precio que el congelado. Ahí, lo que manda, es el deseo de los clientes de si quieren una fideuà de una manera o de otra. El fondo es el mismo, pero lo que cambia es el marisco".

Cuando tenía 24 años empezó de ayudante en el mismo local que ahora regenta. Después abrió en el Grau, de ahí a Gandia y después a la playa donde está ahora. "Tenemos buena cartera de clientes. En verano somos 14 y en el invierno 5 personas", indica.

Cuando se la pregunta que a quién dedica este éxito, contesta emocionado que "todo lo que hago es por mi familia, en especial por mi hija, que es mi razón de ser. El éxito va por ella".

Salva Gregori, a la derecha, y su compañero de fogones, Jaime Moret, durante el concurso / Levante-EMV

Salva Gregori lleva 15 años de jefe de cocina del Hotel Safari de la playa de Gandia pero ha sido chef también el Restaurante Emilio durante 14. Es un veterano en los concursos de fideuà de Gandia, pero esta es la primera vez que sube al podio a por un premio, el tercero de la clasificación general absoluta del certamen internacional.

Elaboró su fideuà junto a Jaime Moret, compañero y jefe de cocina de Tu&Me del mismo grupo empresarial que el Hotel Safari. "Estoy satisfecho de conseguir mi primer premio. Eso siempre gusta, te alegra. Hacía unos años que no participaba, pero esta vez ha sido distinto", comenta.

"La dedicatoria va a todos los compañeros que tengo y que he tenido, a toda la gente que ha formado parte de mi carrera. A Emilio y a su mujer porque, de hecho, la primera persona en felicitarme fue Emilio nada más bajarme del escenario que lo estaba siguiendo por televisión", desvela Gregori.

Secreto no hay, según Salva Gregori, "lo que hacen falta son buenos ingredientes, buen producto, cada uno hace la fideuà a su manera y la base está en el caldo. La única diferencia está en el marisco fresco, que es lo que utilizas en el concurso, pero no en la fideuà de menú porque es inviable económicamente".

Concurso de mucho nivel

Dice el chef del Hotel Safari que "es igual cocinar para pocos que para muchos. Tampoco es que cambie el sabor porque lo fundamental es el fumé, el sofrito... en definitiva, el procedimiento"

El concurso de Gandia tiene mucho nivel. "Todo el mundo viene a concursar muy preparado para pelear por la victoria y ganar es difícil", en opinión del chef. Con su experiencia, Gregori afirma que concursar ahora "es un placer, es cómodo porque antes tenías que hacer un bufete, un plato libre, la fideuà de concurso, la fideuà popular. Era un auténtico faenón, ahora es mucho más agradable", para añadir que "el lugar es inmejorable y el horario también. Son aciertos que ha tenido la organización".

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Haber ganado este galardón, "no se nota en el Hotel porque allí tenemos un menú diario que servir y la fideuà es el plato de los domingos", concluye.