Oliva realiza actuaciones de mantenimiento para mejorar los espacios verdes en l'Hort de la Bosca
Se han llevado a cabo trabajos de limpieza de residuos y eliminación de restos de poda, así como la retirada de la estructura metálica dañada en el invernadero de la zona
El departamento de Ocupación y Empresa del Ayuntamiento de Oliva, que encabeza Joan Mascarell, está llevando a cabo varias actuaciones de mantenimiento y mejora de los espacios verdes municipales, a través del taller de empleo Aureba III. Estas se centran en l’Hort de la Bosca, algo que venían reclamando los usuarios de este espacio y también en el Centre de Participació Ciutadana El Pinet (CPC).
Las primeras prácticas del alumnado de jardinería se han desarrollado en el Hort de la Bosca, donde se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento general, limpieza de residuos y retirada de restos de poda.
Posteriormente, las actuaciones se han centrado en la zona del invernadero, que han incluido la retirada de la estructura metálica dañada, la instalación de nuevos pilares metálicos, así como el montaje y soldadura de la estructura superior, entre otras.
Con la colaboración de la brigada municipal se está trabajando en la recuperación de estas instalaciones, que sufrieron importantes desperfectos a causa del temporal de viento registrado el pasado 29 de enero.
Además, también se están ejecutando actuaciones en el Centre de Participació Ciutadana El Pinet, donde se han realizado trabajos de desbroce, poda de especies arbustivas, eliminación de malas hierbas y limpieza general de los espacios exteriores.
Desde el Ayuntamiento de Oliva continúan reforzando su apuesta con la formación y la inserción laboral, al mismo tiempo que se contribuye a la conservación, recuperación y mejora de los espacios verdes municipales.
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