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Oliva torna a ser referent del raspall professional: Les figures de la pilota disputen el 28é Trofeu Gregori Maians Savipecho

La competició es juga de dilluns dia 22 fins diumenge dia 28 al Trinquet Municipal

Vercher, de Piles, és un dels jugadors de la Safor que disputen el Trofeu Gregori Maians Savipecho d'Oliva

Vercher, de Piles, és un dels jugadors de la Safor que disputen el Trofeu Gregori Maians Savipecho d'Oliva / Fedpival / Pilota Pro

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Trinquet Municipal d'Oliva acollirà quatre jornades de primer nivell amb les millors figures del raspall professional masculí i femení. Oliva tornarà a ser un referent de la pilota valenciana amb la celebració del 28é Trofeu Gregori Maians Savipecho, una de les competicions més prestigioses del calendari professional, que enguany convertirà la ciutat en la capital del raspall durant tota una setmana.

Una aposta consolidada per l’esport autòcton que reforça la vinculació històrica d’Oliva amb la pilota valenciana i la seua projecció com a seu de grans esdeveniments.

El trofeu arrancarà el dilluns 22 de juny amb les semifinals masculines: Vercher i Seve contra Montaner, Brisca i Bossio a les 17 hores i després, Ivan i Murcianet vs Ian, Raúl i Canari.

Continuarà el dimarts 23 de juny amb les semifinals femenines: Victoria, Natalia i Isabel vs Clara, Amparo i Anabel. A les 18.30 hores: Ana i Mar contra Maria, Júlia i Fanni.

Júlia, de Tavernes de la Valldigna, en el passat Campionat Individual

Júlia, de Tavernes de la Valldigna, en el passat Campionat Individual / Fedpival / Pilota Pro

Les finals arribaran el cap de setmana: el dissabte 27 de juny es disputaran el tercer i quart lloc i la final masculina, mentre que el diumenge 28 de juny serà el torn de la final femenina.

Abonaments especials

Amb l’objectiu de facilitar l’assistència dels aficionats i premiar la fidelitat dels seguidors de la pilota, l’organització ha posat a la venda un abonament complet per només 25 euros, que permet accedir als quatre dies de competició.

Es tracta d’una opció especialment atractiva si es compara amb la compra individual de les entrades, ja que permet gaudir de totes les semifinals i finals del torneig a un preu reduït.

Entrades individuals

Les entrades individuals tindran els següents preus: Semifinals masculines: 15 euros (12 euros anticipada); Semifinals femenines: 8 euros (6 euros anticipada); Final masculina i partida pel tercer i quart lloc: 15 euros (12 euros anticipada); Final femenina i partida pel tercer i quart lloc: 8 euros (6 euros anticipada).

L’abonament de 25 euros estarà disponible fins al 22 de juny als trinquets habituals, en línia (https://entrades.fedpival.es/46-trofeu-d-oliva-gregori-maians) i al mateix Trinquet d’Oliva.

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Des de l’Ajuntament d’Oliva es fa una crida a tota l’afició de la Safor i de la Comunitat Valenciana perquè participe d’un esdeveniment que tornarà a reunir l’elit de la pilota valenciana en una ciutat que viu aquest esport amb especial passió i orgull.

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