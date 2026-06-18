Renfe cortará la circulación de trenes entre Tavernes y Gandia este sábado y domingo por obras de Adif

Renfe ha programado 34 circulaciones de autobús para este sábado y domingo por obras de Adif en la infraestructura, entre las estaciones de Tavernes de la Valldigna y Gandia, que suponen un corte total de la circulación desde las 22 horas del sábado 20 de junio hasta las 13 horas del domingo 21 de junio.

La compañía informa que ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad a los viajeros de la línea C1 de Cercanías, que circularán en autobús entre Tavernes y Gandia, en ambos sentidos, con parada intermedia en Xeraco. El servicio ferroviario se mantiene en el tramo que une València y Tavernes.

Se han dispuesto las paradas del autobús en:

Tavernes: en la fachada estación (Carrer l'Estació, 6)

Xeraco: en la fachada estación (Av. Hort Mandari, 13)

Gandia: en la estación intermodal

La Línea C1 de Cercanías de València está formada por las estaciones de València Nord, Alfafar-Benetússer, Massanassa, Catarroja, Albal, Silla, El Romaní, Sollana, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia y Platja i Grau de Gandia.

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Los viajeros podrán obtener más información en las estaciones, la red social X, App de Cercanías València, Canal WhatsApp de Cercanías València, Web Renfe.com y llamando a los teléfonos 912 320 320 y 963 357 400.