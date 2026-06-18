Sube la temperatura política en Llocnou de Sant Jeroni: Compromís y la concejala díscola Artés siguen tumbando las propuestas del alcalde socialista

"Un empastre". Con una mezcla de rabia y de impotencia, así resumió el alcalde de Llocnou de Sant Jeroni, Ricard Igualde, del PSPV-PSOE, lo que finalmente se aprobó en el pleno municipal del lunes pasado. En la sesión extraordinaria, salió adelante, muy a pesar del alcalde, que el ayuntamiento no pagara a la empresa que está construyendo un trinquet y unos vestuarios en el polideportivo el tercer certificado de obra del proyecto. Esta factura asciende en total a 114.000 euros.

Igualde advirtió a todos los concejales, antes de la votación, que la empresa podría demandar al consistorio y en ese caso la decisión saldría muy cara a las arcas municipales, y que la obra ya había sido subvencionada por la Diputación a través del Pla Obert d'Inversions y no se podía dar marcha atrás. La reforma de los vestuarios y un almacén suponen una inversión de 314.000 euros, mientras que el trinquet son 365.000 euros. De hecho, en mayo la vicepresidenta Natàlia Enguix visitó la localidad para comprobar sus avances.

Pero, como ha venido sucediendo con otros asuntos, de nada sirvió tal advertencia. El "sinpa" salió adelante con los votos de los tres ediles de Compromís y de la concejala díscola María Elia Artés. El voto de esta última, que en repetidas ocasiones ha ido en contra de su propio equipo de gobierno, fue una vez más determinante para tumbar una propuesta presentada por el alcalde.

Tal rocambolesca situación está aumentando la temperatura política en esta pequeña localidad, donde todos se conocen, y al mismo tiempo paralizando la gestión, ya que, recurriendo al refranero, unos por otros, la casa se queda sin barrer.

En 2023 el PSOE logró en Llocnou de Sant Jeroni 4 ediles y Compromís, tres. El PP no obtuvo representación municipal. Gobierna desde entonces el PSOE, pero la relativa paz y mayoría absoluta se rompió hace un año, cuando Artés empezó a actuar, de facto, como una concejala tránsfuga.

A pesar de ello Artés sigue liberada como concejala y formalmente continúa perteneciendo al Grupo Municipal Socialista. No se le ha abierto ningún tipo de expediente, porque no es militante del partido. Ella tampoco ha pedido seguir como concejala no adscrita, pero ya va por libre. En el último pleno, en la justificación de su voto, reconoció a la secretaria municipal haberse sentido "desplazada".

El portavoz de Compromís, Daniel Signes, alegó, por su parte, que "desde el primer momento ya dijimos que se trataba de una inversión excesiva para nuestro pueblo y que hay otras actuaciones más urgentes y necesarias", y añadió que "a pesar de no contar con una mayoría clara en el pleno, la Alcaldía decidió impulsar este proyecto, sin consenso y asumiendo toda la responsabilidad política de su ejecución".

No es la primera vez que Compromís y Artés han hecho una "pinza", o han coincidido en el voto, según se quiera ver. El proyecto del trinquet se aprobó en septiembre de 2025, pero gracias al voto de calidad del alcalde. En diciembre de 2025 el Plan Parcial Monestir, con el que el alcalde pretendía diseñar un ensanche urbano y facilitar el crecimiento del pueblo, se quedó en un cajón. En febrero no salieron adelante los presupuestos para 2026.

Y ahora, el trinquet. Una votación que, por cierto, pasó por el pleno porque el veterano alcalde, reelecto en el cargo desde 2011, y cada vez más acorralado, no tiene firma ni competencias en esta materia. El 13 marzo, en una sesión plenaria que pidió la oposición, y con los votos de Compromís y Artés, regresaron al pleno. Compromís denuncia que ese mismo día 13, "casualmente media hora antes del pleno", el alcalde adjudicó la obra del trinquet.