Anastasiia, la alumna más brillante de la PAU en Gandia con un 13,7: “Al principio no me lo creía, me puse a llorar de alegría”

Anastasiia Kolesnykova se ha convertido en la estudiante con la mejor nota de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de Gandia. La alumna de segundo de Bachillerato de Ciencias del IES Ausiàs March ha obtenido un 9,7 en la fase obligatoria, una calificación que le ha permitido alcanzar un 13,7 sobre 14 en la nota de admisión. Cuando recibió el resultado no se lo podía creer: “Me puse súper contenta, al principio no me lo creía, me puse a llorar de alegría”.

Detrás de esta nota hay muchas horas de estudio, esfuerzo y organización. Durante la preparación para la PAU Anastasiia organizó el temario a través de diversos métodos, entre ellos esquemas, memorización y una planificación por bloques de asignaturas. En sus palabras, “iba a la biblioteca y combinaba las teóricas con las más prácticas, porque cuando ya no me cabía más información, me ponía con física o con dibujo”.

La estudiante reconoce que segundo de Bachillerato es un curso exigente. “Es un curso complicado y tiene sus retos. Es como un intensivo de todas las materias”, añade. Y entre todas las asignaturas, Física fue la que más esfuerzo le requirió. “Es un poco abstracto y hay que entender todas las posibilidades de resultados”, aclara.

El 13,7 le ha abierto a Anastasiia las puertas de cualquier grado universitario, sin embargo, sus opciones son claras: Ingeniería Aeroespacial en la Universitat Politècnica de València (UPV) o el Doble Grado en Matemáticas y Física en la Universitat de València (UV), dos carreras que reúnen sus mayores intereses: el espacio y las Matemáticas: "Desde siempre me ha interesado mucho el espacio, el universo, la física. De pequeña mi abuela me contaba muchas historias y desde ahí se me quedó ese amor por el espacio”.

Los nervios de la PAU

Los nervios pueden pasar factura y Anastasiia recuerda su inquietud durante el primer examen. “Iba muy nerviosa y no podía ni pensar. Al principio de la prueba, tuve que parar, respirar y beber agua”, expresa.

Por ello considera fundamental equilibrar el estudio y el descanso durante la preparación para la PAU y como consejo a los futuros estudiantes, destaca la importancia del esfuerzo y la constancia, pero también del cuidado personal. “Al final todo merece la pena. Esas horas de estudio o renunciar a una quedada o algo. Al final lo merece. También hay descansar, entre las sesiones de estudio, aunque sea un poquito, desconectar. Ir al gimnasio, no dejarse el deporte y quedar con los amigos”, afirma.

Ahora que la PAU ha terminado, la próxima dirección es la universidad y Anastasiia asegura con ilusión sus ganas por empezar en esta nueva etapa, especialmente por la posibilidad de participar en proyectos prácticos y colaborar con otros estudiantes.