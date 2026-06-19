Beniarjó celebra la VII Setmana Esportiva con horarios adaptados al calor y actividades para todas las edades

El Ayuntamiento de Beniarjó, a través de la concejalía de Deportes, ha organizado la VII Setmana Esportiva del 20 al 27 de junio, una cita ya consolidada en el calendario deportivo local, que en la edición del año pasado superó las 350 personas entre el público y los participantes. Esta iniciativa combina competición, exhibiciones y actividades saludables, además de una oportunidad para que la ciudadanía pueda reencontrarse y disfrutar del deporte durante unos días.

Durante la semana, el polideportivo municipal y el campo de Fútbol-7 acogerán una programación variada con torneos de tenis, pádel, "ping-pong" y básquet 3x3, así como exhibiciones de colombicultura y patinaje, una partida de “raspall”, juegos de mesa y diferentes masterclass -clase magistral con un experto-,de "spinning", yoga y "aquagym". Las inscripciones son gratuitas.

Evitar las horas de más calor

Este año, la principal novedad es la adaptación de los horarios para combatir las altas temperaturas. Por este motivo, las actividades deportivas empezarán mayoritariamente a partir de las 19 horas, con el fin de garantizar más comodidad y seguridad.

En ese sentido, el ayuntamiento ha decidido ampliar el horario de apertura del polideportivo municipal hasta las 23.30 horas, en lugar de las 22 horas habituales. Esta medida permitirá que los campeonatos de tenis y pádel se disputen a partir de las 19.30 horas, sin necesidad de empezar a las cinco o las seis de la tarde como en anteriores ediciones.

Para ayudar a los participantes a soportar mejor las altas temperaturas, el Ayuntamiento de Beniarjó ofrecerá durante los siete días de la semana agua fresca y melón, una iniciativa pensada para que los deportistas puedan hidratarse y refrescarse después de las diferentes actividades.

Una de las citas tradicionales de la Setmana Esportiva llegará el sábado 27 de junio en el campo de Fútbol-7 con los encuentros entre los equipos de “troyanets”, espartanos y “legends”. Los “troyanets” están formados por los más pequeños que se inician en la práctica del fútbol, mientras que los "espartanos" agrupan a los jugadores adolescentes.

Pequeños jugando a básquet en Beniarjó / Levante-EMV

Los “legends” reunirán a antiguos futbolistas del Esportiu Beniarjó y otros equipos de la localidad que aprovecharán la jornada para reencontrarse y disputar un partido amistoso. Después de los partidos, los participantes compartirán una cena en el campo de fútbol.

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Desde la concejalía de Deportes, su concejal, Sergi Morant, ha destacado que la Setmana Esportiva “es mucho más que una competición, ya que fomenta los hábitos saludables, la convivencia entre generaciones y el sentimiento de pueblo”. También quiso agradecer la colaboración de los participantes, clubs, entidades y empresas patrocinadoras, además de la Policía Local, los operarios municipales y las personas voluntarias que hacen posible una nueva edición de esta celebración deportiva.