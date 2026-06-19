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Fallece Toni Gomar Martínez, empresario, pionero del Centre Històric Comercial y exconcejal del PSOE en Gandia

Este sábado día 20 de junio a partir de las 10.30 h estará su familia en el tanatorio Mondúver y a las 17 h será la ceremonia de despedida

Toni Gomar cuando era concejal en el Ayuntamiento de Gandia.

Toni Gomar cuando era concejal en el Ayuntamiento de Gandia. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Gandia

Toni Gomar Martínez ha fallecido a los 88 años de edad. Una persona muy conocida en Gandia, empresario, comerciante y pionero-fundador de la Cooperativa del Centre Històric Comercial de Gandia y exconcejal del PSOE. Miembro de la saga de los hermanos Gomar, tenía cuatro hijos.

El PSPV-PSOE de Gandia ha emitido un comunicado en el que expresa una "profunda tristeza" por la noticia de quien fue concejal del Grupo Municipal Socialista al Ayuntamiento de Gandia desde el año 2003 hasta 2015.

"Su bonhomía, su calidad humana y su alegría han dejado una impronta imborrable en nuestra ciudad, además de ser ejemplo de generosidad y vocación de servicio que continuará vivo en la memoria de todos", añaden los socialistas para expresar su más pésame a su familia y amistades.

Este sábado a partir de las 10.30 horas estará su familia en el tanatorio Mondúver, donde a las 17 h tendrá lugar una ceremonia de despedida.

La reacción del alcalde

También el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, lamenta la pérdida de Toni Gomar, al que califica de emprendedor y recuerda de él que fue "gerente de una de las tiendas emblemáticas de Gandia, uno de los pilares del comercio del Centro Histórico, visionario y lúcido empresario, y sobre todo, un apasionado de Gandia". Prieto también destaca su pasión en su faceta pública como concejal.

"Era un hombre bueno, que repartía bondad y afecto, y también era pura generosidad y entrega. Decidido y comprometido toda su trayectoria. Siempre tenía una sonrisa y un consejo, una pregunta amable, y nos invitaba y alentaba el entusiasmo de compartir y de trabajar. Y así, trabajando, compartimos mucho", apunta el alcalde.

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"No olvidaremos lo que nos enseñó y su calidad humana. En su faceta pública y con su familia y amistades. Siempre sentimos su apoyo y su ánimo, hasta el final de sus días. Mi pésame y afecto a su familia. Descansa en paz, estimado Toni", concluye.

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