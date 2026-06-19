La Mitja Marató Platges del Sur de la Safor nace para quedarse: Cinco municipios se unen por la causa solidaria del pequeño Pau

La Mitja Marató Platges del Sur de la Safor nace para quedarse. Se trata de un proyecto deportivo y solidario que une cinco municipios de la Safor: Miramar, Piles, Bellreguard, Guardamar de la Safor y Daimús. Los alcaldes y alcaldesas han firmado un convenio de colaboración para impulsar la prueba atlética de 21.097 metros durante los próximos cinco años.

Los ayuntamientos de dichas localidades han formalizado un convenio de colaboración que da origen a una nueva prueba deportiva que llega con el objetivo de convertirse en una cita de referencia dentro del calendario atlético de la Comunitat Valenciana.

La iniciativa surge a partir de una propuesta impulsada por el Club d'Atletisme Miramar Fent Cames, que planteó la posibilidad de crear una gran prueba que uniera los municipios de las playas del sur alrededor del deporte, el territorio y la solidaridad. Fruto de esta idea inicial, la primera edición de la carrera tendrá salida y meta en Miramar, municipio que ejercerá de anfitrión de este estreno.

El acuerdo contempla una planificación a cinco años vista, consolidando un proyecto compartido que recorrerá los cinco municipios participantes y que tendrá como eje principal una prueba de 21,097 kilómetros, complementada con una carrera popular de 5 kilómetros abierta a corredores de todos los niveles.

Primera edición

La primera edición se celebrará el próximo 28 de febrero de 2027, iniciando así un recorrido que, año tras año, pretende reforzar la identidad conjunta de las playas del sur y poner en valor el patrimonio, el paisaje y la oferta turística de los municipios participantes.

La Mitja Marató Platges del Sur de la Safor es el resultado de una iniciativa nacida desde la base deportiva local. La propuesta encontró el apoyo del resto de municipios implicados, convirtiéndose en un proyecto compartido que ha ido sumando complicidades hasta hacerse realidad.

La iniciativa cuenta desde el primer momento con el apoyo y la implicación de los clubes deportivos locales, que se han sumado al proyecto aportando su experiencia, conocimiento y capacidad de movilización.

La prueba de los cinco pueblos también se correrá en invierno / Circuit Safor-Valldigna

Además, a pesar de que la prueba no formará parte del Circuit de Carreres Populars de la Safor-Valldigna, la organización ha querido destacar el apoyo y la predisposición mostrada por esta entidad, referente del atletismo popular en la comarca después de décadas de trabajo en favor del deporte y la promoción de los valores asociados a la práctica deportiva.

La Mitja Marató Platges del Sur tiene también con una clara vocación solidaria. El acontecimiento estará vinculado a la sensibilización y al apoyo de la investigación del síndrome de Angelman, un trastorno neurogenético poco frecuente que afecta el sistema nervioso y que se caracteriza por una discapacidad intelectual severa, retraso en el desarrollo, ausencia o gran dificultad en el habla y epilepsia. Generalmente, está causada por la pérdida de función del gen UBE3A en el cromosoma 15 materno y las personas afectadas necesitan terapias, apoyo y atenciones constantes a lo largo de toda su vida.

La iniciativa cuenta con el apoyo de FASTO España (Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics), entidad de referencia en la investigación y el apoyo a las familias afectadas.

Todo por Pau

El proyecto está especialmente inspirado en la historia de Pau, un niño de Bellreguard diagnosticado recientemente con este síndrome, convirtiéndose en el símbolo de una causa que pretende unir instituciones, empresas y ciudadanía bajo un objetivo común: impulsar la investigación y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

La organización ha iniciado también los contactos con empresas del territorio y del ámbito autonómico, recibiendo ya las primeras muestras de interés para formar parte del proyecto como patrocinadoras y colaboradoras.

El objetivo es construir una gran red de apoyo que reúna grandes empresas, pymes, comercios locales y entidades colaboradoras alrededor de una iniciativa que combina deporte, promoción territorial y compromiso social.

Los impulsores de la prueba confían que la carrera se convierta en una plataforma capaz de generar un impacto positivo tanto a nivel económico como social, consolidándose como un acontecimiento que transcienda el ámbito estrictamente deportivo.

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Con este acuerdo, los cinco municipios dan un paso adelante en la construcción de un proyecto común que aspira a convertirse en una de las grandes citas deportivas y solidarias de la comarca con el lema: Cinco pueblos. Una costa. Un reto compartido.