Los pisos turísticos en Gandia y Oliva superan los 2.200 euros semanales durante el verano

No hay puente festivo en el que la playa de Gandia no alcance cifras de ocupación cercanas al lleno técnico. Su litoral, su gastronomía, la proximidad al casco histórico —y, con ello, a sus edificios más emblemáticos—, así como la amplia oferta de actividades, comportan que cada vez más turistas elijan la costa de la capital de la Safor para disfrutar de unos días de descanso y desconexión. La ciudad ha logrado desestacionalizar su atractivo, aunque se mantiene como uno de los destinos preferidos para las vacaciones de verano.

Esta elevada demanda provoca que el coste de los hoteles y apartamentos turísticos se dispare durante los meses estivales, especialmente en julio y agosto. Solo hay que consultar algunas de las principales plataformas de alojamiento en internet para comprobar que, en determinados casos, los precios alcanzan los 2.200 euros por semana.

A modo de ejemplo, en la costa de Gandia apenas quedan apartamentos disponibles para la semana del 6 al 12 de julio (seis noches y siete días). Las personas interesadas cuentan con unas 50 ofertas, lo que implica que cerca del 85 % de los inmuebles ya han colgado el cartel de completo. La opción más económica para dos personas, situada a 750 metros de la playa, tiene un precio de 512 euros.

La mayoría de las ofertas se sitúan entre los 1.200 y los 1.600 euros, aunque pueden llegar hasta los 2.250 euros en el caso de una habitación de hotel para dos personas con desayuno incluido y piscina.

Los precios son aún más elevados en agosto, el mes preferido por los españoles para las vacaciones. En la semana del puente de la Virgen de la Asunción (del 10 al 16 de agosto), solo quedan unas 40 opciones disponibles. La más económica ronda los 830 euros y corresponde a un pequeño apartamento de un dormitorio con salón y baño.

La opción más cara, por su parte, asciende a 2.530 euros. Se trata de la misma habitación de hotel consultada en julio, cuyo precio aumenta alrededor de un 13 % en plena temporada alta.

Si se buscan precios más asequibles, la última semana de agosto (del 24 al 30) ofrece mejores condiciones. En ese periodo hay unas 120 opciones disponibles, con precios que oscilan entre los 1.100 y 1.200 euros de media. La alternativa más barata cuesta 327 euros y corresponde a un hostal situado a un kilómetro de la playa, mientras que una habitación de hotel puede rondar los 550 euros.

En el extremo opuesto, los alojamientos más exclusivos alcanzan los 2.200 euros, mientras que la habitación de hotel más cara se sitúa en torno a los 1.930 euros, con desayuno incluido.

Otras localidades

La Safor cuenta con numerosos kilómetros de costa. Oliva es otro de los destinos turísticos más demandados durante el verano. En julio, el apartamento más económico para una semana tiene un precio de 827 euros, mientras que el más caro —una villa con tres dormitorios y tres baños— alcanza los 2.720 euros. En el caso de los hoteles con desayuno incluido, los precios no superan los 1.600 euros.

En agosto, la ocupación roza el 95 %, por lo que actualmente la disponibilidad es muy reducida. El alojamiento más asequible ronda los 900 euros, mientras que la habitación de hotel más cara, en primera línea de playa y con desayuno incluido, se sitúa en torno a los 1.800 euros.

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En Tavernes de la Valldigna, la oferta es aún más limitada. Durante julio, el 84 % de los alojamientos ya no está disponible, lo que empuja los precios hasta alrededor de los 1.200 euros, una situación que se repite durante el mes de agosto.