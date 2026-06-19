Los precios hoteleros se encarecen un 3 % en Gandia: 150 euros la habitación doble en junio, 200 en agosto
Las previsiones que maneja el sector son buenas, una vez pasado el periodo de incertidumbre de la guerra de Irán que encareció los combustibles
Pasar las vacaciones en un hotel en la playa de Gandia será este verano entre un 3 y un 4 % más caro. Pero el presidente de la asociación hotelera comarcal, Luis Rodríguez, asegura que este incremento aplicado por el sector está en la línea de la variación interanual del IPC. A modo de ejemplo, en junio, en fin de semana, una noche en una habitación doble en un hotel de 3 estrellas con pensión completa sale por un precio medio de 150 euros, cifra que va escalando hasta los 200 euros si es en pleno agosto.
Sobre las previsiones para este verano Rodríguez comenta que son "buenas" después de que haya pasado un periodo de incertidumbre, entre abril y mayo, marcado por la guerra de Irán y el encarecimiento de los combustibles, en el que el cliente ha sido más sensible al precio.
Sin embargo, añade, tras el puente de mayo se recuperó la "normalidad" en el ritmo de reservas. Y es que, según Rodríguez, desde el final de la pandemia se viene observando un cambio en los hábitos de consumo del cliente: "Antes si no había dinero no salían de vacaciones, ahora pocas personas renuncian a una escapada, aunque sea corta".
Por otra parte, la primera quincena de junio ha tenido una ocupación media en la playa de Gandia que Hosbec cifra en un 93 %. No obstante, Rodríguez rebaja esta cifra a un 85 %, aproximadamente, a falta de estadísticas exhaustivas. "Hemos tenido ocupaciones altas, sí, pero para superar el 90 % habría que llenar también entre semana, y no ha sido así", señala, desde una visión más sobre el terreno, y tras consultar a diversos empresarios, justo en un evento el miércoles pasado, la entrega de reconocimientos de calidad Sicted.
Como sucede con el turismo, el factor meteorológico es determinante. Así como abril fue un mes duro para el sector en Gandia, puesto que llovió casi todos los fines de semana y el mes sólo se salvó por la operativa de jóvenes portugueses, en los próximos días se prevé una ola de calor que podría ser beneficiosa para los intereses del sector. Esto se suma al fin del curso escolar, una fecha a partir de la cual empieza la peregrinación de familias y jóvenes hacia Gandia buscando, fundamentalmente, sol y playa.
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