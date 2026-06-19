Toda prevención es poca: El Ayuntamiento de Gandia activa un protocolo especial ante las olas de calor en las piscinas de verano

El Ayuntamiento de Gandia ha anunciado la apertura de las piscinas de verano de la ciudad a partir de este mismo viernes, 19 de junio. Las instalaciones de Roís de Corella y Beniopa estarán disponibles para el baño libre y también para la realización de cursos de aquagym.

El regidor de Deportes, Jesús Naveiro, explica que durante el mes de junio el horario será por la tarde, de 16.30 a 20.00 horas de lunes a viernes, ampliándose los fines de semana con servicio por la mañana y tarde, de 11.00 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas.

Este horario quedará consolidado durante los meses de julio y agosto, cuando las piscinas abrirán tanto en horario por la mañana (de 11.00 a 14.30 horas) como por la tarde (de 16.30 a 20.00 horas), todos los días de la semana, incluidos los fines de semana.

Hasta las 22 horas

Así mismo, Naveiro ha informado de la existencia de un protocolo específico de actuación ante posibles olas de calor. Este plan permitirá, si es necesario, ampliar el horario de apertura de las piscinas hasta las 22.00 horas, con el objetivo de facilitar espacios de refrigerio a la ciudadanía durante episodios de temperaturas extremas.

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El edil ha incidido que la puesta en marcha de estas dos piscinas municipales supone una alternativa de ocio saludable y un recurso para el bienestar de la población durante los meses de verano, ofreciendo a los vecinos y vecinas la posibilidad de disfrutar del baño a las instalaciones de Roís de Corella y Beniopa, que se suman a las del polideportivo y el Centre Esportiu del Grau.