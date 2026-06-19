Unos que se quedan, otros que se van: Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia continúa con la planificación de la próxima temporada

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia va, poco a poco, perfilando la plantilla de jugadores y técnicos de la próxima campaña, en la que volverá a competir en Segunda FEB. La última novedad es la continuidad del ayudante de Alejandro Mesa en el banquillo, el técnico gandiense Manu Herrera.

Herrera y el club de la capital de la Safor han llegado a un acuerdo para prolongar por una temporada más su vinculación. Manuel Herrera Marcos (Gandia, 04/06/1995), cuenta con más de 175 partidos oficiales y un ascenso a Segunda FEB.

La próxima será su séptima temporada como entrenador ayudante del Units y la sexta junto a Alejandro Mesa en el banquillo gandiense. Cabe recordar que Mesa ya tenía asegurada su renovación porque hace un año firmó para dos temporadas.

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Por otro lado, también se ha confirmado que el pívot Johan Ernest Bitjaa Kody se desvincula del Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandía. Desde el club quieran agradecer al jugador camerunés su máxima profesionalidad, compromiso y trabajo tras dos temporadas defendiendo la camiseta del conjunto profesional del club.