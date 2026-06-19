Suelta de tortugas en la playa de Piles: "Nos gustaría que volvieran dentro de 20 años aquí a poner sus huevos"

Hace un año, un pescador que se encontraba tirando su caña en la playa de Piles en horario nocturno observó que algo de grandes dimensiones salía del agua y se metía en la arena. El hombre, con cierta sorpresa, llamó al 112 de Emergencias e inmediatamente se personó en el lugar una patrulla de la Policía Local. Los agentes pudieron comprobar enseguida que se trataba de una gran tortuga, con un caparazón de casi un metro de diámetro, y que procedía a desovar en la arena.

En algo más de una hora llegaron técnicos y expertos de l'Oceanogràfic de València, que retuvieron durante un tiempo al animal para hacerle pruebas veterinarias, una vez había concluido el proceso de desove.

Los expertos comprobaron que había dejado en la arena 127 huevos y que lo más correcto era sacarlos de allí para preservarlos en el ARCA del Mar de l'Oceanogràfic. Así se hizo con cuatro de esos huevos, mientras que el resto se depositaron en la playa protegida del Saler de Valencia.

Un año después, las cuatro crías de tortuga nacidas del mencionado desove han sido soltadas al mar en el mismo lugar de la playa de Piles para que puedan desarrollar su vida en libertad. Ha sido este viernes, 19 de junio de 2026, una fecha que queda para la historia.

Gran expectación

El evento, rodeado de una gran expectación y presenciado por unas 200 personas, se ha llevado a cabo en la zona norte de la playa pilera con la presencia de los técnicos de la Fundació Oceanogràfic de Valencia, la alcaldesa de Piles Cristina Fornet, y otros concejales. La alcaldesa ha dirigido unas palabras a los presentes, resaltando el valor ecológico de lo que allí estaba ocurriendo al tiempo que ha expresado su orgullo y el del municipio que representa en ser partícipes de "una historia casi de cuento".

También han acudido alumnos, niños y niñas, de los centros educativos locales. Precisamente, han sido los más pequeños los que han elegido los nombres de las cuatro tortugas protagonistas de la jornada: Piles, Tortuguita, Nemo y Estrella. La alcaldesa Fornet ha animado a los pequeños a cuidar el mar, la arena y, en definitiva, la naturaleza.

Una imagen de instantes antes de soltar las tortugas al mar en la playa de Piles con la alcaldesa al frente / Salva Talens

Inés Perales, divulgadora científica de la Fundació Oceanogràfic, destaca la convocatoria de esta acción: "Es algo emocionante porque cuatro hijas de la misma madre comienzan hoy su propia vida en el mar".

La técnica recuerda que "la tortuga madre, de la clase Careta, habitual en el Mediterráneo, se llama Dálmata, decidió poner sus huevos una noche de hace un año en la playa de Piles y lo que hicimos nosotros es coger cuatro de esos huevos para llevarlos al Oceanogràfic y criar esas cuatro crías hasta que se han hecho un poco mayores".

Dos hechos extraordinarios

Perales también pone en valor dos hechos extraordinarios: "El primero es que una tortuga ponga sus huevos en esta playa de Piles y el segundo es que un ciudadano de a pie llame a emergencias para avisar a la Fundació Oceanogràfic. Lo del pescador fue clave para salvar a la tortuga madre y que sus crías sean una realidad. Lo que queremos nosotros es promover y divulgar esas buenas prácticas".

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La divulgadora todavía más allá y comenta que "el mejor final a esta historia sería que dentro de 20 años una de esas cuatro tortugas que hoy lanzamos a la vida vuelva a esta misma playa a poner sus huevos para iniciar de nuevo el ciclo de la vida. Eso sería cerrar el círculo".