Tres heridos leves en el incendio de una vivienda en un quinto piso en Gandia

Un hombre de 40 años y una mujer de 63 han resultado heridos en el incendio registrado este viernes a mediodía en un piso en Gandia. La mujer, propietaria de la vivienda, ha sufrido un ataque de ansiedad, y su hijo ha sido atendido por inhalación de humo. Un vecino, que antes de la llegada de los efectivos de emergencias intentó un rescate, ha sufrido una herida leve en una pierna.

El incendio se ha originado, por causas que se investigan, a las 12.46 horas en un quinto piso de un bloque de la avenida República Argentina, esquina con la plaza de Crist Rei. Se han desplazado tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Gandia y Oliva y un sargento de Gandia, que han extinguido rápidamente el incendio. Los bomberos han permanecido en la zona ventilando hasta las 14 horas. Desde la calle se intuía que el fuego ha afectado a buena parte de la vivienda.

Labores de extinción. / J.C.

De manera preventiva se ha desalojado a los vecinos de la finca mientras duraban los trabajos de extinción, y también se han cerrado los comercios situados en la planta baja. Agentes de la Policía Local, además de colaborar en el suceso, también han regulado el tráfico en el paseo de les Germanies y la avenida República Argentina. Esta última ha quedado parcialmente cortada en una hora punta.

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Vecinos desalojados y curiosos. / J.C.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha confirmado que hasta el lugar se han desplazado dos unidades del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SBV). Los sanitarios han atendido a la mujer y al hijo, que finalmente han sido trasladados al hospital Francesc de Borja.