El CDR La Safor negocia la cesión de seis viviendas en Potries, Ador, Palma de Gandia y Ròtova para ampliar la oferta de alquiler rural

Uno de cada tres municipios de la Safor no dispone actualmente de viviendas en alquiler. Se trata, en muchos casos, de localidades despobladas o situadas en zonas rurales que buscan atraer nuevos residentes. Sin embargo, la falta de inmuebles disponibles dificulta que quienes desean instalarse en estos pueblos puedan finalmente conseguirlo.

No obstante, la escasez de oferta de alquiler no implica que todas las viviendas estén ocupadas. En numerosas ocasiones, existen casas vacías cuyos propietarios las mantienen cerradas porque no se deciden a venderlas o desconocen cómo iniciar el proceso.

El Centre de Desenvolupament Rural busca poner fin a esta problemática a través del proyecto "Custòdia Inmobiliària", que intenta dar una nueva vida a las casas vacías de los pueblos y, a su vez, facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible en el entorno rural.

El proyecto arrancó hace cerca de un año y ya ha culminado su primera cesión en Ràfol de Salem (Vall d'Albaida). A esta primera cesión, se suman otras seis viviendas en la Safor, que se encuentran en fase de negociación.

El programa, financiado por el Área de Desarrollo Territorial Sostenible de la Diputación de Valencia, ha llevado a cabo durante este año una primera fase de exploración y estudio de viabilidad, que ha permitido o detectar el interés de diversas personas propietarias, por lo que el CDR la Safor se encuentra estudiando las distintas situaciones y las posibles actuaciones para recuperar viviendas en desuso.

Una de las viviendas en fase de negociación. / Levante-EMV

Se trata, concretamente, de una vivienda en Potries, dos en Ador, dos en Palma de Gandia y una en Ròtova. "La primera campaña ha estado centrada en la comarca de la Safor, aunque la idea es extenderla a la Vall d'Albaida", señala Marc Fuster, técnico de la Oficina d'Habitatge del CDR.

Para dar a conocer este proyecto, se ha proyectado en distintos municipios el documental audiovisual "Les Cases Buides", dirigido por la periodista Marta Ferrer y producido por Visualem.es. Esta pieza reflexiona sobre las viviendas llenas de historia que permanecen cerradas en zonas rurales, mientras muchos vecinos buscan inmuebles en los que vivir. El documental se enmarca dentro de la campaña de sensibilización "Ai, si les parets parlaren", que busca visibilizar la problemática y animar a los propietarios.

Gran difusión

Fuster reconoce que "no son cesiones sencillas". Por ello, en sus palabras, "el documental busca trasladar la propuesta a los distintos municipios".

Durante los próximos días, el CDR la Safor ha organizado una jornada de puertas abiertas para dar a conocer la casa custodiada en Ràfol de Salem. Así, el 20 de junio, las personas interesadas podrán conocer el proceso para recuperar la vivienda y los beneficios. En sus palabras, "cuando este primer proyecto ya esté en marcha, creemos que será más rápido y, por lo tanto, más gente se sumará. Por eso, es importante la difusión".

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Para sumarse a este proyecto, los propietarios deben cumplir una serie de requisitos para gestionar su recuperación y darle una salida rentable. Entre otros, las personas interesadas han de demostrar que para ellos es inviable encargarse de esa mejora necesaria para la casa. Y, a cambio, la casa queda cedida a la entidad de custodia inmobiliaria y la pone en alquiler. Así, la propiedad se despreocupa de buscar inquilinos.