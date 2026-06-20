Todo el comercio de Oliva podrá abrir los domingos y festivos este verano

La Generalitat, a través de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, ha resuelto extender la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a todo el término municipal de Oliva, y no solo a la playa, como ha venido sucediendo en los últimos años. La noticia ha causado malestar tanto en el gobierno local, que lleva meses intentando paralizar esta decisión, como entre las asociaciones del pequeño comercio.

Esto supone que los comercios, incluidas las grandes superficies, pueden abrir del 15 de junio al 15 de septiembre los domingos y festivos en toda la ciudad, y también aquellos comprendidos en el periodo entre el Domingo de Ramos y el segundo domingo de Pascua, excepto el 1 de mayo. En Oliva la ZGAT ya está plenamente en vigor y este mismo domingo, el comercio que quiera abrir sus puertas puede hacerlo sin problemas.

Con ello se ha apuntado un tanto la Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana (Asucova), entidad que agrupa a grandes cadenas del sector de la distribución de alimentación. En los últimos tres años y de forma sistemática Asucova ha venido pidiendo a la Generalitat extender la ZGAT a Oliva, y también a Gandia, entre otros municipios turísticos, y este año lo ha conseguido, al menos en el caso de Oliva.

Pero para su éxito esta vez ha sido clave el decreto ley de simplificación administrativa aprobado por el Consell del PP el 26 de diciembre de 2025, que modifica la Ley de Comercio, del año 2011.

Además, para acreditar la condición de ZGAT, según la normativa del Consell,basta con que el 30% de las viviendas sobre el total sean «no principales». Y Asucova se agarró a los datos oficiales del INE para demostrar que Oliva superaba este umbral en los dos núcleos, litoral y resto, cosa que después ratificó la conselleria para justificar la ampliación de la ZGAT.

A raíz de la petición de Asucova, se inició un cruce de documentación entre el Ayuntamiento de Oliva y Generalitat. El 18 de mayo el consistorio presentó alegaciones en contra, respaldadas por la Associació de Comerciants d’Oliva (ACCO) y la del Mercat Municipal, entre otras entidades, pero fueron rechazadas por la Generalitat. La resolución definitiva llegó el lunes pasado, 15 de junio. Da un plazo de un mes para presentar un recurso administrativo.

El ayuntamiento olivense lo intentará, aunque esto requiere encargar un minucioso estudio técnico donde se analice la situación tanto del comercio como de las viviendas en la ciudad, por lo que no será fácil, ni saldrá gratis.

El hecho que los ayuntamientos tengan un plazo para recurrir no altera la vigencia de la ZGAT, según confirmaron a este periódico fuentes de la Conselleria de e Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Y añaden que la Ley del Comercio «fue consensuada por todos los agentes implicados».

El presidente de ACCO, David Moratal, reconoce que «hemos perdido una batalla, esperemos que no la guerra», y añade que está en peligro «el futuro de muchos comerciantes, porque no son solo los supermercados, hay grandes bazares que venden de todo».

La concejala de Comercio de Oliva, Teresa Tur, lamenta los criterios del Consell sobre las viviendas no principales «que nos lo ponen muy difícil a los municipios turísticos».

Y atención porque Gandia va por el mismo camino. Este año se mantiene la ZGAT en el Grau y en la playa, como siempre, pero la Generalitat tiene intención de ampliarla a toda la ciudad. En la capital de la Safor también ha habido peticiones de grandes superficies.

Por ahora la medida está en el primer paso, en fase de estudio. La Generalitat ha pedido al ayuntamiento que le remita un informe. El Gobierno de Gandia quiere ganar tiempo. Para el próximo lunes ha convocado un Consell Local del Comerç, de donde saldrá una posición, pero el dictamen de este foro no es vinculante ni para el ayuntamiento, ni para la Generalitat. También ha encargado un estudio sobre el comercio a la Universitat de València.