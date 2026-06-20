Todo el comercio de Oliva podrá abrir los domingos y festivos este verano
La decisión de extender la Zona de Gran Afluencia Turística al núcleo urbano provoca malestar en el gobierno local y en el pequeño comercio
Gandia va por el mismo camino pero la medida aún está en fase de estudio
La Generalitat, a través de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, ha resuelto extender la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a todo el término municipal de Oliva, y no solo a la playa, como ha venido sucediendo en los últimos años. La noticia ha causado malestar tanto en el gobierno local, que lleva meses intentando paralizar esta decisión, como entre las asociaciones del pequeño comercio.
Esto supone que los comercios, incluidas las grandes superficies, pueden abrir del 15 de junio al 15 de septiembre los domingos y festivos en toda la ciudad, y también aquellos comprendidos en el periodo entre el Domingo de Ramos y el segundo domingo de Pascua, excepto el 1 de mayo. En Oliva la ZGAT ya está plenamente en vigor y este mismo domingo, el comercio que quiera abrir sus puertas puede hacerlo sin problemas.
Con ello se ha apuntado un tanto la Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana (Asucova), entidad que agrupa a grandes cadenas del sector de la distribución de alimentación. En los últimos tres años y de forma sistemática Asucova ha venido pidiendo a la Generalitat extender la ZGAT a Oliva, y también a Gandia, entre otros municipios turísticos, y este año lo ha conseguido, al menos en el caso de Oliva.
Pero para su éxito esta vez ha sido clave el decreto ley de simplificación administrativa aprobado por el Consell del PP el 26 de diciembre de 2025, que modifica la Ley de Comercio, del año 2011.
Además, para acreditar la condición de ZGAT, según la normativa del Consell,basta con que el 30% de las viviendas sobre el total sean «no principales». Y Asucova se agarró a los datos oficiales del INE para demostrar que Oliva superaba este umbral en los dos núcleos, litoral y resto, cosa que después ratificó la conselleria para justificar la ampliación de la ZGAT.
A raíz de la petición de Asucova, se inició un cruce de documentación entre el Ayuntamiento de Oliva y Generalitat. El 18 de mayo el consistorio presentó alegaciones en contra, respaldadas por la Associació de Comerciants d’Oliva (ACCO) y la del Mercat Municipal, entre otras entidades, pero fueron rechazadas por la Generalitat. La resolución definitiva llegó el lunes pasado, 15 de junio. Da un plazo de un mes para presentar un recurso administrativo.
El ayuntamiento olivense lo intentará, aunque esto requiere encargar un minucioso estudio técnico donde se analice la situación tanto del comercio como de las viviendas en la ciudad, por lo que no será fácil, ni saldrá gratis.
El hecho que los ayuntamientos tengan un plazo para recurrir no altera la vigencia de la ZGAT, según confirmaron a este periódico fuentes de la Conselleria de e Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Y añaden que la Ley del Comercio «fue consensuada por todos los agentes implicados».
El presidente de ACCO, David Moratal, reconoce que «hemos perdido una batalla, esperemos que no la guerra», y añade que está en peligro «el futuro de muchos comerciantes, porque no son solo los supermercados, hay grandes bazares que venden de todo».
La concejala de Comercio de Oliva, Teresa Tur, lamenta los criterios del Consell sobre las viviendas no principales «que nos lo ponen muy difícil a los municipios turísticos».
Y atención porque Gandia va por el mismo camino. Este año se mantiene la ZGAT en el Grau y en la playa, como siempre, pero la Generalitat tiene intención de ampliarla a toda la ciudad. En la capital de la Safor también ha habido peticiones de grandes superficies.
Por ahora la medida está en el primer paso, en fase de estudio. La Generalitat ha pedido al ayuntamiento que le remita un informe. El Gobierno de Gandia quiere ganar tiempo. Para el próximo lunes ha convocado un Consell Local del Comerç, de donde saldrá una posición, pero el dictamen de este foro no es vinculante ni para el ayuntamiento, ni para la Generalitat. También ha encargado un estudio sobre el comercio a la Universitat de València.
«No podemos permitir la ZGAT en toda Gandia, esto no es València»
La Generalitat es la que tiene la competencia de regular los horarios comerciales en la Comunitat Valenciana. Entre las excepciones al horario general están los comercios situados en las declaradas como Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Estas ZGAT, además de para Gandia (Grau y playas), y Oliva también están aprobadas para Bellreguard (zona de playa), Daimús, Miramar, Piles, Tavernes de la Valldigna (zona de playa) y la playa de Xeraco.
Hasta ahora no ha habido polémica en este asunto en Gandia ni en Oliva, puesto que las ZGAT sólo han estado vigentes en las playas, que están distanciadas del núcleo urbano, y ese comercio cubre por sí solo la gran demanda de los miles de visitantes y turistas que se desplazan en verano.
Pero el pequeño comercio del núcleo urbano de Gandia es contrario a extender la ZGATa toda la ciudad en verano. El presidente de la cooperativa Gandia Comercial Centre Històric, Santiago García, señala que no se puede permitir, «porque Gandia no es València, no hay tanta demanda para una apertura indiscriminada en domingos y festivos, y no estamos en las mismas condiciones con las grandes superficies». Además, considera que aceptar esto «sería el primer paso para que la libertad horaria se aplicara durante todo el año», algo que no sucede en Gandia puesto que durante décadas se ha mantenido un relativo consenso entre las grandes superficies del extrarradio y el comercio del núcleo urbano, más local y tradicional.
La concejala de Comercio de Gandia, Elena Moncho, eludió hacer declaraciones hasta la próxima convocatoria del Consell Local del Comerç.
La declaración de zona de gran afluencia turística tiene una vigencia indefinida, a menos que se acredite que han cambiado las circunstancias para ello. La resolución de la directora general de Comercio, María Isabel Sáez, también especifica que «en ningún caso el régimen de libertad horaria comercial que incorpora la ZGAT puede suponer un menoscabo de los derechos laborales».
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