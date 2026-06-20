Todo sobre la fiesta de Sant Joan en Gandia, Oliva, Tavernes: Una noche mágica para dar la bienvenida al verano en la Safor

La comarca de la Safor se parte en dos con motivo de la fiesta de Sant Joan, de la "Nit Màgica" del martes, 23 de junio, con la que se da, oficialmente, la bienvenida al verano.

Y es que en los municipios del interior no hay tradición, salvo algunas excepciones, mientras que los de la costa se vuelcan en la celebración con una agenda repleta de actividades, entre las que destacan las "fogueres" municipales, los "correfocs", además de la música en directo para disfrutar de la arena y el agua del mar en la playa.

En Gandia, los actos centrales tendrán lugar en el Paseo Marítimo de la playa. Arrancarán a las 23.00 horas con una animación musical a cargo de la batucada Kum Kum Trà y los grupos Ves y Gita't y 2x4. Quince minutos después empezará una animación itinerante con fuego que recorrerá la zona. A las 00.00 horas está previsto el tradicional castillo de fuegos artificiales desde el Rompeolas Norte. A continuación, a las 00.05 horas, se procederá a la quema de la hoguera a la arena de la playa, uno de los momentos más esperados de la noche. La fiesta continuará a partir de las 00.15 horas con la actuación del DJ Pascal Renolt al escenario ubicado en la calle Alcoy.

En Oliva, las hogueras particulares están permitidas, pero solo en la zona urbana, desde el Club Náutico hasta la posta de la Cruz Roja. En las playas naturales está prohibido hacer fuego por la protección de la zona dunar, con calificación ZEC (zona de especial conservación). El ayuntamiento recuerda la importancia de ser cívicos: no quemar palés con clavos o pintura que puedan ensuciar la playa o dañar a las personas, apagar bien las brasas y no enterrarlas para que los servicios de limpieza puedan retirar los residuos de madrugada (la limpieza se avanzará a las 5.00 h). En cuanto a la fiesta de Sant Joan, tendrá lugar en la plaza de Europa: A las 00.15 h, después de saltar las olas, tendrá lugar un espectáculo de fuegos de artificio; de 00.30 h a 2.30 h está prevista la actuación de los Pelitroco, el grupo musical originario de Oliva conocido para tocar versiones de música pop, rock y música alternativa. Respecto a los horarios de cierre y según el decreto firmado por la alcaldesa Yolanda Pastor, podrán ampliar sus horarios la madrugada del día 24: Los restaurantes, bares y cafeterías, así como las terrazas anexas, hasta las 2.30. Los quioscos ubicados a la arena podrán cerrar una hora más tarde de su horario habitual.

Música en directo en la playa de Oliva en el Sant Joan del año pasado / Levante-EMV

En Tavernes de la Valldigna se celebra la noche mágica con una programación de luz, espectáculos y música, para dar la bienvenida a la temporada estival. Una jornada que contará con un dispositivo especial de seguridad para el control de afluencia de visitantes en la playa y así garantizar el desarrollo de una noche segura. Respecto a la programación, los más pequeños tienen una cita a las 20 horas en la avenida de la Marina con el espectáculo infantil musical Baila Baila. A las 23 horas la calle se llenará de luz, con el tradicional "correfocs" y de ritmo, con la batucada de Vall-Tú-Kà. Un recorrido que se iniciará al final de la avenida de la Marina y que concluirá en el camino de Mar (acceso principal de la playa). El punto final de la jornada lo pondrá el concierto del grupo 4 Moons, que empezará a las 12 de la noche horas a La Bombonera (Calle Vadell, 3). El Ayuntamiento recuerda que, de acuerdo con la normativa del Pativel, que protege diferentes áreas del litoral valenciano, solo están permitidas las hogueras en la zona urbana de la playa de Tavernes, esto es, en el tramo entre la calle Garbí (acceso sur playa) y la calle del Canal (zona edificio San Pablo). Por su catalogación está prohibido encender fuego en toda la playa de la Goleta y en la zona de playa de las Marismas (desde la calle Garbí, el acceso sur de la playa hacia el término de Xeraco), para ser zonas afectadas por esta regulación medioambiental. Además, el consistorio ha activado un operativo especial de Policía Local con vigilancia aérea y terrestre. Este dispositivo contará con la ayuda de voluntarios de la agrupación local de Protección Civil. También se ha coordinado un operativo especial de limpieza con el SAV, la brigada agraria y la brigada de oficios municipal. Las tareas de limpieza de la arena empezarán la madrugada del 24 de junio a las 5 horas, garantizando unas condiciones adecuadas y óptimas para los bañistas y visitantes de la playa de nuestro municipio.

Correfocs en la playa de Tavernes de la Valldigna en Sant Joan de 2025 / Levante-EMV

En el litoral

En Daimús, está prohibido hacer hogueras y solo se autorizarán a los chiringuitos que presenten toda la documentación. Además, el ayuntamiento tendrá su propia "foguera" pública, que se quemará a las 21 horas. Entre las actividades programadas, destacan en la zona norte de la playa a las 20.00h el Sarao popular, a las 21.30h. cena de bocata, a las 00.15h. Concierto del grupo "LowKost", seguido de una sesión de Dj's. Habrá servicio de barra y foodtruck en la zona de la Plaza de la Barca.

En Piles, solo se quemará la "foguera" municipal a las 21 horas, si bien a las 20.30 horas arrancará la "nit Màgica" con un pasacalle musical. Después, de 23 a 02.00 horas, se anuncia la actuación en directo del grupo "Ñ". Lógicamente, en la medianoche se espera que vecinos y visitantes acudan al mar a saltar las olas, como manda la tradición.

En Bellreguard, también hay programación oficial de actividades organizadas por el Ayuntamiento. Se permiten las hogueras, respetando los 500 metros de la masa forestal, es decir, desde el Mirador hasta el linde con Miramar. La hoguera municipal estará ubicada en la Font de la Roda. A las 20 horas hay pasacalle de "dolçaina i tabalet" por el paseo del Mediterrani, a las 20.30 horas "dansades", después izada de banderas y a las 22 horas música y fuegos artificiales con un espectáculo itinerante. En la medianoche se disparará el castillo de fuegos artificiales en la Plaza de la Roda y, tras el mismo, y el salto de las olas del mar, música en directo a cargo de varios Dj's.

Particulares con sus hogueras en la playa de Oliva en 2025 / Levante-EMV

Miramar vivirá la "Nit de Sant Joan" de manera tradicional. En cuanto a las hogueras, desde 2024 no está permitido encender hogueras particulares en la playa. Con el objetivo de compatibilizar la celebración con la seguridad y la protección del litoral, el Ayuntamiento prepara varias hogueras municipales controladas, que este año estarán ubicadas en el Riuet, la avenida de la Safor y la calle de la Taona. El cumplimiento de esta normativa se regula mediante el bando municipal correspondiente. Ante un posible incumplimiento, la primera actuación es informar y requerir que se retire o se apague la hoguera. En caso de desatender las indicaciones o producirse situaciones de riesgo, se pueden aplicar las sanciones previstas según la gravedad de los hechos. La programación prevista incluye a las 21.00 h: la "cremà" de las hogueras municipales; a las 23.00 h: batucada itinerante por el paseo marítimo y a las 00.00 h: castillo de fuegos artificiales en el Riuet. El día siguiente a la celebración, los servicios municipales despliegan un dispositivo especial de limpieza de la playa. El objetivo es que el litoral quedo completamente condicionado a primera hora de la mañana, de forma que a partir de las 8.00 h los bañistas puedan disfrutar de la playa en perfectas condiciones.

En Guardamar de la Safor, la tradición más arraigada es la cena vecinal. Para facilitar los desplazamientos, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía el trenecito a la playa, con servicio de 20.30 h hasta las 01.30 h. Las actividades comprenden la "cremà" de la hoguera municipal en la playa y un "correfocs" a las 00.30 h en la playa. Respecto a las hogueras particulares, estas no están autorizadas fuera de las actividades organizadas y de las zonas habilitadas, de acuerdo con la normativa vigente de seguridad y protección medioambiental. En cuanto al dispositivo de limpieza, el día siguiente a la celebración se llevará a cabo un operativo especial en la playa. En primer lugar limpiará el personal del Ayuntamiento y posteriormente las máquinas de limpieza y la empresa de limpieza contratada por el consistorio condicionando el espacio porque la playa quedo en las mejores condiciones posibles.

En Xeraco, el Ayuntamiento ha realiza los trámites-permisos para plantar tres "fogueres" municipales ecológicas en tres zonas de la playa: norte, centro y sur. Estas se quemarán a las doce de la noche del martes, 23 de junio, aunque antes los ciudadanos residentes y los turistas podrán disfrutar de un "correfocs" de la Penya Foc Seguit. La noche estará amenizada por una verbena, que también programa el ayuntamiento en el aparcamiento de entrada a la playa. Desde el año del covid siempre es igual y no hay particulares que planten ninguna hoguera ni sanciones. Cuando terminen los actos y se vacíe la playa, la brigada municipal se encargará de la limpieza.

Limpieza de la playa de Gandia tras el Sant Joan de 2025 / Levante-EMV

Las excepciones

Por su parte, hay tres municipios del interior de la Safor que celebran Sant Joan a su manera. En Potries, hay tradición de encender una hoguera la noche del 23 de junio. Se celebra una cena popular en la calle San Juan Baptista, organizada por la Associació Amics de la Corda, que también se encarga del encendido de la hoguera. Esta se planta, como tradicionalmente se ha hecho siempre, con muebles viejos aportados por vecinos y vecinas del pueblo. Este año, la hoguera contará con la participación especial de Francisco Banaclocha, artista fallero residente en Potries, que le dará un toque artístico.

Benifairó de la Valldigna no celebra Sant Joan como tal, no hay tradición de hacer nada. Aún así, hace 2 años, se empieza a hacer una fiesta para conmemorar la leyenda de la Reina Mora, una historia muy arraigada del pueblo. Estos actos se hacen coincidir con el fin de semana de antes o de después de Sant Joan. Se saca a pasear a una gigante que construyeron unos vecinos y vecinas del pueblo y después se lee la leyenda. Normalmente, hay un grupo de música después de comer o de cenar. Este año, como hay festeros, son ellos los encargados de organizar todos los actos. Se aprovecha el motivo de Sant Joan para hacer la fiesta.

Y por último, Llocnou de Sant Jeroni, donde hay tradición de pasar la noche del 23 de junio junto a la piscina municipal. Arranca la jornada con una cena popular amenizada con música A las 23.00h se abre la piscina con dos socorristas atentos por cualquier contingencia y todos a bañarse hasta las 0.30h aproximadamente. Durante ese tiempo, el ayuntamiento quema una pequeña hoguera testimonial formada por materiales que han aportado los que has asistido a la cena.

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Donde no hay tradición

En Barx, Xeresa, Simat de la Valldigna, Benirredrà, Beniarjó, l'Alqueria de la Comtessa, Alfauir, Almoines, Almiserà, Rafelcofer, Villalonga, Beniflà, Ador, el Real de Gandia, Palmera, la Font d'en Carròs, Ròtova y Palma de Gandia no se celebra la "Nit de Sant Joan" porque no hay tradición, aunque muchos de sus vecinos tienen la costumbre de desplazarse a las localidades del litoral saforense a disfrutar.