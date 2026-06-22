Vaivén
El alcalde de Gandia se somete a las preguntas de Google y revela su lado más personal
José Manuel Prieto responde a las preguntas que más buscan los usuarios sobre él
El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, utiliza sus redes sociales no solo para mostrar las actuaciones impulsadas por el ayuntamiento, sino también para acercarse a la ciudadanía y mostrar su faceta más personal.
En su último vídeo, Prieto responde a algunas de las preguntas más buscadas sobre él en Google. El primer edil de la capital de la Safor no ha esquivado cuestiones relacionadas con su vida personal y trayectoria, como su pareja, dónde vive, el partido al que pertenece, los libros que ha escrito, sus estudios, su profesión o su relación con las Fallas.
“He tenido parejas, pero ahora no. Estoy enamorado y casado con Gandia”, ha afirmado Prieto, quien también ha querido matizar que, aunque pertenece al PSOE, “mi ideología es Gandia y mis jefes son los ciudadanos y ciudadanas”.
Además, el alcalde ha explicado que estudió Periodismo y ha revelado su intención de retomar y finalizar la carrera de Derecho porque, según ha señalado, “es una de las cosas a las que me gustaría dedicarme”.
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