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El alcalde de Gandia se somete a las preguntas de Google y revela su lado más personal

José Manuel Prieto responde a las preguntas que más buscan los usuarios sobre él

José Manuel Prieto responde a las preguntas que más buscan los usuarios sobre él.

José Manuel Prieto responde a las preguntas que más buscan los usuarios sobre él. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Gandia

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, utiliza sus redes sociales no solo para mostrar las actuaciones impulsadas por el ayuntamiento, sino también para acercarse a la ciudadanía y mostrar su faceta más personal.

En su último vídeo, Prieto responde a algunas de las preguntas más buscadas sobre él en Google. El primer edil de la capital de la Safor no ha esquivado cuestiones relacionadas con su vida personal y trayectoria, como su pareja, dónde vive, el partido al que pertenece, los libros que ha escrito, sus estudios, su profesión o su relación con las Fallas.

“He tenido parejas, pero ahora no. Estoy enamorado y casado con Gandia”, ha afirmado Prieto, quien también ha querido matizar que, aunque pertenece al PSOE, “mi ideología es Gandia y mis jefes son los ciudadanos y ciudadanas”.

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Además, el alcalde ha explicado que estudió Periodismo y ha revelado su intención de retomar y finalizar la carrera de Derecho porque, según ha señalado, “es una de las cosas a las que me gustaría dedicarme”.

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