El artista de Gandia Ausiàs Estrugo tras su triunfo en la Sección Especial infantil de las Hogueras de Alicante: "Me hace mucha ilusión porque hay un nivelazo"

El artista fallero gandiense Ausiàs Estrugo ha logrado el primer premio de la Sección Especial en la categoría infantil de las Hogueras de Alicante, y también ha obtenido el galardón al mejor ninot infantil. Lo ha hecho con la hoguera a la que lleva vinculado cuatro años, la de Àngeles-Felipe Bergé. Es el único monumento que planta en las fiestas alicantinas, puesto que durante el resto del año se dedica fundamentalmente a las Fallas.

El monumento, que lleva por lema "Mediterrània", ha cautivado al jurado por su creatividad, por su acabado y por una pequeña balsa sobre la que se eleva la obra, algo que, como reconoce Estrugo, sin bien no es una idea innovadora, va acorde con el contenido y resalta la obra al verse reflejada esta en el agua.

Con este primer premio Estrugo se consagra en Alicante. A la tercera va la vencida. En 2024 logró el segundo premio, el año pasado fue tercero, y este 2026 se cuelga la medalla de oro. Empezó a trabajar con Àngeles-Felipe Bergé en 2023, pero entonces estaba en la categoría Primera. En ese ejercicio obtuvo el primer premio y después la hoguera dio el salto a Especial.

Estrugo, a la derecha, con el presidente de la hoguera. / Levante-EMV

Por tanto, la historia de amor entre artista y hoguera continúa y de hecho la directiva ya le ha renovado para 2027, en la noche de la plantà, incluso antes de conocer los galardones, que por cierto se han entregado este lunes.

“Mediterrània”, con el estilo propio alicantino, sintetiza la identidad compartida de los pueblos bañados por este mar. Los elementos marineros se entremezclan con los vientos característicos como el "gregal, el llevant, el ponent o la tramuntana". Además, "mediterránea" se convierte en adjetivo, asociándolo a la dieta o a las vacaciones. Con esta obra la hoguera también ha logrado el tercer premio de accesibilidad para personas con discapacidad.

Vista de la hoguera. / Levante-EMV

Detalle de la hoguera. / Levante-EMV

"Me hace mucha ilusión porque este año había un nivelazo de artistas", reconoce, en conversación con Levante-EMV desde Alicante, donde se quedará hasta la cremà. Estrugo tiene su taller en Villalonga, aunque justo dentro de un mes se mudará a otra localidad de la Safor.

Respecto de las Fallas este año ha sido sexto en la Sección Especial de València con la comisión Joaquín Costa-Conde de Altea, y en Gandia en 2027 "vuelve a casa", comenta, puesto que hará la falla infantil de Carrer Major i Passeig.

Artistas de la Safor

En cuanto a los otros artistas de la Safor que han plantado en Hogueras en la Sección Especial mayor, han obtenido buenos resultados, pero sin subir al podio. Palacio y Serra han quedado cuartos con La Cerámica, Pere Baenas ha sido quinto con Sagrada Familia, y José Gallego, sexto con Sèneca-Autobusos, una obra que también firma con el alcireño Toni Pérez.

El primer premio ha sido para Florida Portazgo con Josué Beitia, el artista de Massanassa que también triunfó en las Fallas de Gandia este año con Màrtirs, destronando a la Vilanova.