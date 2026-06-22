Bellreguard se consolida como destino de calidad

Cintillo Premios Turismo 2026 / ED

Bellreguard ha dado un paso significativo en su estrategia de posicionamiento turístico tras ser reconocido como Municipio Turístico de Singularidad de la Comunitat Valenciana. Un distintivo que refuerza su visibilidad en el mapa turístico autonómico y que certifica la apuesta por un modelo basado en la sostenibilidad, la calidad de los servicios y la gestión responsable del territorio.

La localidad de la Safor ha sabido mantener viva su identidad a través de sus fiestas, su tejido asociativo y una gastronomía profundamente vinculada al territorio, configurando una experiencia turística auténtica y cercana. Todo ello manteniendo un fuerte anclaje a su identidad.

La disbauxa dels Pedacets. / Natxo Francès

En este contexto, Bellreguard afronta 2026 con una mirada al pasado a través de la Conmemoración de los 540 años del Bellreguard de los Borja, una efeméride que invita al municipio a reflexionar sobre sus orígenes medievales para comprender el presente y proyectar su futuro.

Además, el ayuntamiento trabaja para que «Els Pedacets», una festividad que se remonta a los años 30, sea declarada como Bien de Relevancia Local.

Turismo ligado a la identidad local

La vinculación con el mar y la calidad de su litoral ocupan también un lugar destacado en su identidad reciente. Por ejemplo, en la noche de San Juan el municipio celebra la tradicional izada de banderas —Bandera Azul, Qualitur, Qualitat y Playa sin Humo—, un acto simbólico que pone en valor la calidad de sus aguas y su compromiso por un modelo de playa cuidado y sostenible.

Así, Bellreguard refuerza su perfil como destino que combina patrimonio, historia y litoral, avanzando hacia un turismo más equilibrado y ligado a su identidad local.