Beniarjó acogerá una nueva edición del SaforFest, el gran encuentro de la juventud de la comarca

Beniarjó se convertirá el próximo viernes, 26 de junio, en el epicentro de la juventud de la Safor con la celebración de una nueva edición del SaforFest, el gran encuentro comarcal de personas jóvenes organizada por el Calaix Jove de la Safor y el Departamento de Juventud de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Beniarjó también celebra estos días la Setmana Esportiva.

El acontecimiento, que se desarrollará durante toda la tarde y hasta muy entrada la noche, nació con el objetivo de fomentar la participación juvenil, favorecer la convivencia entre jóvenes de diferentes municipios y promover alternativas de ocio saludable a través de una programación variada y abierta en toda la comarca.

La jornada, según informaron fuentes municipales, empezará a las 19 horas con una completa oferta de actividades repartidas por la calle Parc de l'Estació, donde las personas asistentes podrán participar en talleres y experiencias como tiro con arco, zumba, capoeira, calistenia, pelota valenciana, remo, juegos tradicionales, acrobacia aérea, un mural colaborativo y la inauguración de la exposición “Manos a la obra. Corresponsabilidad”.

Por otro lado, la asociación “Secretos Olvidados” ofrecerá varias actividades lúdicas como el "nerf o el soft combat", mientras que la asociación “El Señor de las Pulseras” promoverá diferentes juegos de mesa.

Además, el SaforFest contará con la participación de asociaciones juveniles y entidades de la comarca, que dispondrán de espacios informativos para dar a conocer su tarea. Entre ellas se encuentran grupos de "escouts", entidades deportivas, asociaciones animalistas, Cruz Roja Juventud, colectivos de igualdad y diferentes servicios de la Mancomunitat.

La programación continuará a partir de las 21 h con una actuación de la batukada El Comboi, que servirá de preludio a las actividades nocturnas. A partir de las 22 horas, el polideportivo acogerá el concierto del grupo Low Kost, una sesión del DJ Adrià Simó, una fiesta de la espuma y un espacio de cócteles saludables, configurando una oferta de ocio pensada especialmente para el público joven.

La organización también habilitará un servicio de autobús gratuito con inscripción previa desde diferentes municipios de la comarca para facilitar la participación de los jóvenes de toda la Safor. Igualmente, el acontecimiento contará con un Punto Violeta para promover una jornada segura, respetuosa y libre de cualquier tipo de violencia.

Desde la Mancomunitat se anima a los jóvenes de la comarca a participar en este gran encuentro, concebido como un espacio para compartir experiencias, conocer nuevas personas, descubrir aficiones y disfrutar de una jornada festiva y lúdica.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Beniarjó han mostrado su satisfacción por acoger el SaforFest 2026 "una cita que convertirá el municipio en punto de encuentro de la juventud de toda la comarca y que reafirma el compromiso de Beniarjó con el fomento de la participación, la convivencia y el ocio saludable entre la gente joven".