El Consell de la Infància de Gandia presenta las propuestas para construir una ciudad más saludable, segura, sostenible y participativa

El salón de plenos de Gandia acogió el pasado sábado el acto de clausura de la octava edición del Consell de la Infància, una iniciativa municipal que fomenta la participación activa de los niños en los asuntos públicos y les ofrece un espacio para expresar sus inquietudes y propuestas.

La sesión estuvo presidida por el alcalde, José Manuel Prieto, y la concejala en funciones de Educación e Infancia, Alícia Izquierdo, representantes de los grupos políticos municipales, miembros de la comunidad educativa y familiares de los niños.

Durante el acto, los representantes de los centros educativos participantes expusieron las propuestas elaboradas a lo largo del curso, fruto del trabajo colaborativo desarrollado en las aulas y de los procesos de reflexión impulsados por este foro.

Entre las iniciativas presentadas destacan una campaña para fomentar el juego libre y uso responsable de las pantallas; la creación de un parque permanente de educación vial; la organización de olimpiadas y retos educativos municipales; la puesta en marcha de un Club de Mediación Infantil; la mejora del transporte público; la ampliación de la Biblioteca de la Antiga Estació con espacios de trabajo colaborativo; una carrera o caminata de la infancia; más actividades medioambientales; campañas de respeto y buen trato; una mayor oferta cultural y educativa; la ampliación de los carriles bici y de los itinerarios seguros; la mejora de la seguridad de los pasos de peatones cercanos a los centros escolares; más actividades deportivas gratuitas los fines de semana y el refuerzo de los mecanismos de participación infantil en la vida municipal.

El alcalde felicitó a los niños por la calidad de las propuestas presentadas y destacó que muchas de ellas coinciden con los grandes retos que afrontan las ciudades del siglo XXI. El primer edil puso también en valor la capacidad de los participantes para abordar cuestiones tan diversas como la sostenibilidad, la convivencia, la movilidad segura, la educación o la salud emocional.

«Cuando habláis de jugar más en la calle, de proteger el medio ambiente, de mejorar la seguridad o de participar en las decisiones públicas, nos estáis recordando cuáles son los valores que deben guiar la construcción de la Gandia del futuro. Una ciudad que escucha a la infancia es una ciudad mejor para todas las personas», señaló.

Por su parte, Izquierdo agradeció la implicación de los centros educativos, del profesorado y de las familias, y destacó que "el Consell de la Infància sigue consolidándose como un espacio de participación real que permite incorporar la mirada de los más jóvenes a las políticas municipales".

La jornada concluyó con la entrega de un obsequio conmemorativo a los niños en reconocimiento a su participación durante el curso 2025-2026. Posteriormente, los asistentes tomaron una fotografía de grupo y compartieron un desayuno en la Plaça de la Vila.