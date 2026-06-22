Descubrir Gandia por 13 euros: así funciona "La Visit Gandia", que permite visitar nueve espacios patrimoniales en 72 horas

Los vecinos y visitantes que lleguen a Gandia a partir de hoy podrán recorrer hasta nueve espacios patrimoniales y culturales de la ciudad por solo 13 euros. La ciudad ya cuenta con la primera "city card", que incluye el acceso al Palau Ducal dels Borja, el Museu de Santa Clara, el Museu Arqueològic de Gandia, la Insigne Col·legiata, el Museu Faller, el Castell de Bairén, la Cova del Parpalló, el Morabit de la Marxuquera, la Torre dels Pares y el Teatre del Raval durante tres días. Además, ofrece también descuentos para los espectáculos teatrales.

La tarjeta, que ha estado impulsada por la Xarxa d'Espais Culturals de Gandia (XEC) y que fue presentada en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), ya se encuentra marcha.

Como han explicado la concejala de Patrimonio del Ayuntamiento de Gandia, Alícia Izquierdo; la concejala de Turismo, Balbina Sendra, y la directora del Palau Ducal dels Borja, Estela Pellicer, "La Visit Gandia" busca facilitar el acceso conjunto al patrimonio cultural de la ciudad.

Aunque su lanzamiento coincide con el inicio de la temporada estival, la intención es que esta tarjeta funcione durante todo el año. De este modo, una vez realizada la primera visita, el usuario cuenta con 72 horas para recorrer el resto de espacios y monumentos incluidos. Esta se puede adquirir en la página web XEC Gandia hasta un año antes de su uso.

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Además, los hoteles y campings que se sumen a la iniciativa también contarán con la tarjeta en formato físico. "Es un producto que ha llegado para quedarse. El objetivo es ampliar a otros espacios, es decir, que vaya creciendo", señala Izquierdo.