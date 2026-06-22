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Gandia fija las normas para la noche de San Juan: hogueras con madera sin clavos y restringidas a la playa Nord

El ayuntamiento ha establecido una serie de medidas para disfrutar de esta noche mágica con la mayor seguridad posible

Un grupo de jóvenes durante la noche de San Juan, en una imagen de archivo.

Un grupo de jóvenes durante la noche de San Juan, en una imagen de archivo. / Natxo Francés

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Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

Las playas de la Safor vivirán en poco más de 24 horas una de las noches más mágicas del año. Saltar tres olas, encender una hoguera o pedir un deseo cuando el reloj marque la medianoche son solo algunas de las tradiciones que se repiten durante la noche de San Juan.

Centenares de vecinos y vecinas se reúnen en la costa para dar inicio al verano. Sin embargo, y para disfrutar de esta jornada con la mayor seguridad posible, los ayuntamientos han establecido una serie de recomendaciones.

El Ayuntamiento de Gandia ha recordado que solo podrán encenderse hogueras en la playa Nord. Para ello, deberán utilizarse maderas limpias, sin clavos ni otros elementos peligrosos. Además, está prohibido el uso de líquidos inflamables para encender el fuego.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Lydia Morant, ha recordado la importancia de apagar completamente las hogueras antes de abandonar la playa y ha recordado que está prohibido acceder a la arena con envases de vidrio para evitar cortes y accidentes.

Morant, por otra parte, ha pedido a los vecinos y visitantes que eviten el baño nocturno, ya que "la falta de visibilidad incrementa los riesgos". "Recomendamos que la gente disfrute de la noche con prudencia", ha insistido.

La Policía Local, por su parte, recomienda a los padres que extremen la vigilancia sobre los menores debido a la gran afluencia de personas prevista durante la noche y, a su vez, que colaboren en el mantenimiento de la limpieza de la playa utilizando los contenedores habilitados para depositar los residuos.

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Ante cualquier incidencia o emergencia la ciudadanía podrá dirigirse a los agentes desplegados a lo largo de la playa o contactar con los servicios de emergencia a través de los teléfonos 112 y 092. "Queremos que vecinos, vecinas y visitantes disfruten de una noche especial, pero siempre desde la responsabilidad y el respeto por la seguridad de todos", ha concluido la concejala.

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