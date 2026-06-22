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Gandia recupera un camino histórico que conecta Santa Anna con el castillo de Bairén

La intervención en el Camí de l'Horteta, financiada con fondos europeos, restaura un itinerario de 1 km que se podrá hacer a pie o en bicicleta

Visita a las obras del camino.

Visita a las obras del camino. / Natxo Francés

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El Gobierno de Gandia ejecuta obras de recuperación del Camí de l'Horteta, una actuación que permitirá recuperar un antiguo itinerario histórico y crear un nuevo corredor verde que conectará Santa Anna con los pies del castillo de Bairén. La concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, y la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, visitaron recientemente las obras.

Durante la visita Izquierdo destacó la importancia de un proyecto que combina la recuperación ambiental, la movilidad sostenible y la promoción del patrimonio local: “Gracias al convenio firmado con los propietarios de una finca de caballos situada alrededor del castillo de Bairén, estamos recuperando un camino histórico para que la ciudadanía pueda volver a disfrutar de este entorno. El objetivo es hacer más accesible el castillo y permitir que se pueda llegar desde Santa Anna a pie o en bicicleta”.

La responsable de Medio Ambiente también señaló que el proyecto incluye la recuperación de los bancales existentes, la creación de zonas de sombra, nuevas plantaciones y la instalación de mobiliario urbano, convirtiendo este espacio en un nuevo recorrido de uso ciudadano integrado en el entorno natural. “En aproximadamente un mes esta actuación podrá estar abierta a la ciudadanía”, adelantó.

Por su parte, Alonso recordó que las obras están financiadas con fondos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística y cuentan con una inversión superior a los 350.000 euros. “Se trata de una actuación muy transversal porque recuperamos un camino que estaba infrautilizado, regeneramos ambientalmente toda esta zona y destacamos, tanto su entorno forestal como el patrimonio vinculado en el castillo de Bairén”, indicó.

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El proyecto creará un corredor verde de aproximadamente un kilómetro de longitud que permitirá acceder a los pies del castillo desde la rotonda de acceso al polígono Alcodar, fomentando los desplazamientos a pie y en bicicleta y ampliando las posibilidades de uso público de este espacio natural.

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