Gandia recupera un camino histórico que conecta Santa Anna con el castillo de Bairén

El Gobierno de Gandia ejecuta obras de recuperación del Camí de l'Horteta, una actuación que permitirá recuperar un antiguo itinerario histórico y crear un nuevo corredor verde que conectará Santa Anna con los pies del castillo de Bairén. La concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, y la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, visitaron recientemente las obras.

Durante la visita Izquierdo destacó la importancia de un proyecto que combina la recuperación ambiental, la movilidad sostenible y la promoción del patrimonio local: “Gracias al convenio firmado con los propietarios de una finca de caballos situada alrededor del castillo de Bairén, estamos recuperando un camino histórico para que la ciudadanía pueda volver a disfrutar de este entorno. El objetivo es hacer más accesible el castillo y permitir que se pueda llegar desde Santa Anna a pie o en bicicleta”.

La responsable de Medio Ambiente también señaló que el proyecto incluye la recuperación de los bancales existentes, la creación de zonas de sombra, nuevas plantaciones y la instalación de mobiliario urbano, convirtiendo este espacio en un nuevo recorrido de uso ciudadano integrado en el entorno natural. “En aproximadamente un mes esta actuación podrá estar abierta a la ciudadanía”, adelantó.

Por su parte, Alonso recordó que las obras están financiadas con fondos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística y cuentan con una inversión superior a los 350.000 euros. “Se trata de una actuación muy transversal porque recuperamos un camino que estaba infrautilizado, regeneramos ambientalmente toda esta zona y destacamos, tanto su entorno forestal como el patrimonio vinculado en el castillo de Bairén”, indicó.

El proyecto creará un corredor verde de aproximadamente un kilómetro de longitud que permitirá acceder a los pies del castillo desde la rotonda de acceso al polígono Alcodar, fomentando los desplazamientos a pie y en bicicleta y ampliando las posibilidades de uso público de este espacio natural.