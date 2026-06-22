Gran ambiente en la celebración del 50º aniversario de la refundación de los Moros i Cristians de Oliva

Miles de personas pudieron disfrutar el sábado en Oliva de los actos centrales del 50º aniversario de la refundación de los Moros i Cristianos programados por la federación, en el marco del segundo fin de semana de la Fira i Festes.

El desfile histórico fue todo un éxito. Lo abrió el niño que encarna al Àngel Anunciador de este año, Álex Milvaques, de la Filà Mosqueters, quien leyó el pregón con precisión y emocionando a los asistentes. Muchos piensan que este acto debería incorporarse al programa festero olivense. Por su parte la banda de la AAMO fue la encargada de interpretar el himno Oficial de las fiestas, "Oliva 1990", del maestro Miguel Villar.

El presidente de honor de la federación Manolo Arnal fue el responsable de dar inicio al desfile histórico en el que participó una “Esquadra de negres” que homenajeaba a la de los Moros del Metall de 1975, con el nieto del fundador Rafael Boronat, Ferran Riera Boronat como “cap d’esquadra” y la Banda Santa Cecília de l’Alqueria de la Comtessa.

Filadas cristianas. / M. Font

Los estandartes de las filades cristianas dieron paso a los trabuqueros y posteriormente a una representación de una filada por cada comparsa cristiana y la mitad de músicos de la banda del Real de Gandia. Los niños festeros hicieron la transición hacia la segunda parte en la que aparecieron los banderines moros, los trabuqueros y la representación de las seis filades moras con la obra mitad de la banda del Real de Gandia.

El estandarte de la Federació de Moros i Cristians d’Oliva llevado por su abanderado Joan Benito dio paso a la última parte del desfile. Tras el mismo aparecieron los cargos festeros de 2026, la capitana cristiana Rosana Llopis y su embajadora Andrea García por la filà Mosqueters, así como el capitán moro José Maño y su embajador Miquel Mengual por la filà Marràqueix.

"Esquadra de negres". / M. Font

Seguidamente alrededor de 70 capitanes y embajadores de la historia de estos 50 años dieron paso a los expresidentes de la federación, a festeros y presidente de honor, exalcaldes y exconcejales, la actual alcaldesa, Yolanda Pastor, y el edil de Fiestas, Álvaro Sánchez. Finalmente desfiló la actual federación presidida por Lluís Gregori, de la Filà Tuàreg i la banda de la AAMO.

Filadas moras. / M. Font

En el Parc de l’Estació tuvo lugar una representación de una embajada, con disparo de trabucos incluida, y después una cena de confraternización para alrededor de 800 festeros con música de charanga hasta la madrugada. La jornada había arrancado con una diana musical y posteriormente con una feria infantil con diversos juegos infantiles en el paseo.

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Esta celebración coincidió con el desfile central del 50º anivesario de la Undef en Cocentaina, acto al que Oliva no pudo estar presente con ninguna representación oficial.