El Mercat de la Terra regresa a Barx los días 11 y 12 de julio

Barx vuelve a convertirse en el epicentro de la gastronomía los días 11 y 12 de julio con la séptima edición del Mercat de la Terra. Este evento se ha convertido ya en una cita imprescindible para aquellas personas que aman los productos artesanales, la cocina y la cultura viva.

A lo largo de la tarde del sábado y todo el domingo, 11 y 12 de julio, Barx se convertirá en un punto de encuentro entre productores, artesanos y público familiar a través de los distintos puestos, que contarán con diferentes productos típicos y artesanales, catas, artesanía, juegos, música en vivo, entre otras actividades.

Los presentes también podrán disfrutar de los talleres de llata y de buñuelos de calabaza, que ponen en valor los productos típicos de la población.

Chefs locales

Una de las actividades más esperadas por los asistentes es el 'showcooking' de los chefs locales Ricard Camarena y Ausiàs Signes, que ya se han convertido en referentes de la gastronomía. Ambos compartirán con el público su visión sobre el producto y la cocina de territorio.

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El proyecto cuenta con la colaboración del Área de Turismo de la Diputación de Valencia y la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana.