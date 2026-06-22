El Mercat de la Terra regresa a Barx los días 11 y 12 de julio
Los chefs locales Ricard Camarena y Ausiàs Signes compartirán con el público su visión sobre el producto y la cocina de territorio
Barx vuelve a convertirse en el epicentro de la gastronomía los días 11 y 12 de julio con la séptima edición del Mercat de la Terra. Este evento se ha convertido ya en una cita imprescindible para aquellas personas que aman los productos artesanales, la cocina y la cultura viva.
A lo largo de la tarde del sábado y todo el domingo, 11 y 12 de julio, Barx se convertirá en un punto de encuentro entre productores, artesanos y público familiar a través de los distintos puestos, que contarán con diferentes productos típicos y artesanales, catas, artesanía, juegos, música en vivo, entre otras actividades.
Los presentes también podrán disfrutar de los talleres de llata y de buñuelos de calabaza, que ponen en valor los productos típicos de la población.
Chefs locales
Una de las actividades más esperadas por los asistentes es el 'showcooking' de los chefs locales Ricard Camarena y Ausiàs Signes, que ya se han convertido en referentes de la gastronomía. Ambos compartirán con el público su visión sobre el producto y la cocina de territorio.
El proyecto cuenta con la colaboración del Área de Turismo de la Diputación de Valencia y la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- La madre del bebé tutelado de Oliva ingresará en un centro especializado para estar con su hijo: 'Por fin voy a volver a ser mamá
- Lo que vivimos en el Triatlón de Tavernes de la Valldigna no lo habíamos visto nunca. El mar estaba minado de medusas
- La costa de Tavernes de la Valldigna, Gandia, Xeraco y el resto de la Safor gana terreno al tabaco al duplicar los espacios sin humo en un año
- Gandia, Miramar, Xeresa, Ròtova, Beniflà, Barx, Simat y Benifairó siguen sin contenedor marrón
- Gandia: Un día de pesca entre amigos que culmina con la captura de un atún rojo de 300 kilos
- La Generalitat destina el primer millón de euros para la prolongación de la carretera CV-60
- Un banco de medusas deja decenas de afectados en el Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint de Tavernes de la Valldigna
- Anastasiia, la alumna más brillante de la PAU en Gandia con un 13,7: “Al principio no me lo creía, me puse a llorar de alegría”