Más que playas: Gandia convierte el turismo activo en su seña de identidad

Cintillo Premios Turismo 2026 / ED

Kilómetros de arena dorada, senderos entre montañas, historia ducal, espacios naturales protegidos, gastronomía mediterránea y una agenda cultural que no entiende de temporadas. Así es Gandia, uno de esos destinos capaces de ofrecer experiencias diferentes en cualquier época del año y que ha sabido ampliar su propuesta turística más allá del tradicional sol y playa para construir un modelo diverso, sostenible y activo que no ha pasado desapercibido.

La segunda edición de los Premios Turismo 2026, organizados por Levante-EMV, ha otorgado a Gandia el galardón de la categoría Turismo Activo. Un reconocimiento que pone en valor la estrategia desarrollada por la ciudad para desestacionalizar la actividad turística -esto es, ofertar planes variopintos en todas las épocas del año- y aprovechar todo el potencial de su entorno natural para hacer del deporte, la naturaleza y la aventura un catálogo capaz de atraer visitantes.

Mar y montaña

La capital de la Safor ha conseguido posicionarse como un destino que combina de forma singular mar y montaña. A sus más de cinco kilómetros de playa y más de 500.000 metros cuadrados de fina arena se suman espacios naturales de gran valor como la Marjal de Gandia, la Penya Roja o la Cova del Parpalló. Además, enclaves como Marxuquera o el Mondúver permiten disfrutar de actividades como el senderismo, la escalada o rutas de naturaleza durante otoño, invierno y primavera, ampliando la temporada turística mucho más allá de los meses estivales.

Mapa de la ubicación de Gandia, Valencia.

La calidad y la sostenibilidad son otros de los pilares que defiende este modelo. Gandia cuenta con 156 distinciones del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (Sicted), una cifra que refleja el compromiso del sector y de las administraciones por ofrecer servicios excelentes y respetuosos con el entorno. Las rutas guiadas por espacios protegidos y el impulso de un turismo de bajo impacto ambiental refuerzan esta filosofía que combina desarrollo económico y conservación.

Festivales y propuestas de ocio

Pero este turismo activo convive, además, con una amplia oferta cultural e histórica. Recorrer el legado de los Borja a través del Palacio Ducal, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, o descubrir espacios como la Colegiata de Santa María, el Teatro Serrano, la plaza de las Escuelas Pías o el Convento de Santa Clara permite completar una experiencia que trasciende el ámbito deportivo y natural.

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A ello se suman una consolidada programación de festivales, propuestas de ocio para todos los públicos y una gastronomía que tiene en la Fideuà de Gandia su principal embajadora. Sin duda, una completa oferta integral que invita a perderse en la ciudad para descubrirla durante los doce meses del año y un modelo turístico que ahora recibe el respaldo de los Premios Turismo 2026 y que confirma a Gandia como uno de los destinos más dinámicos y completos del Mediterráneo.