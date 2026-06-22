La Policía Nacional organiza por primera vez en Gandia la carrera popular solidaria Ruta 091

Gandia celebrará el próximo 19 de septiembre la primera edición de la carrera solidaria Ruta 091, una iniciativa benéfica organizada por la Comisaría de la Policía Nacional de Gandia, con la colaboración del ayuntamiento y el Banco Santander. La recaudación se destinará íntegramente a Cáritas de Gandia.

Así lo explicaron este lunes en rueda de prensa el comisario Policía Nacional, Francisco Javier Lucas; el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto;, el responsable de instituciones del Banco Santander de la provincia de València, Enrique Cardo; y el presidente de Cáritas, Pablo Beltrán. También han asistido los regidores de Deportes y Seguridad Ciudadana, Jesús Naveiro, y Lydia Morant, respectivamente; y la directora de Cáritas de Gandia, Maite Boscà.

Según explicó el comisario de la Policía Nacional de Gandia, la jornada empezará el 19 de septiembre a las 9 horas con tres carreras infantiles y continuará a las 9.30 horas con una prueba popular de 5 km abierta a toda la ciudadanía. La salida y la meta estarán situadas en la comisaría de Policía Nacional y el recorrido discurrirá por Benipeixcar, el centro histórico y el paseo de les Germanies. “El circuito de Ruta 091 se desarrolla a lo largo de todo el territorio nacional y es muy importante contar en Gandia con la presencia del máximo número de corredores”, remarcó Lucas.

El alcalde felicitó a la Policía Nacional por promover una propuesta que combina deporte, solidaridad y compromiso social. “Siempre reconocemos el trabajo que hacen los agentes para garantizar la seguridad y la convivencia en nuestra ciudad, y hoy queremos destacar también su capacidad para impulsar iniciativas que contribuyen a hacer ciudad”, afirmó.

Para Prieto la Ruta Solidaria 091 “es mucho más que una carrera popular porque reúne algunos de los valores que mejor representan a Gandia: deporte, solidaridad, convivencia y compromiso social. Además, permitirá a los participantes descubrir algunos de los principales espacios patrimoniales de nuestra ciudad, convirtiéndose también en un escaparate de la riqueza histórica y cultural de Gandia”. Prieto agradeció la implicación del tejido empresarial y de los patrocinadores, y destacó la labor que desarrolla Cáritas en la ciudad.

El comisario indicó que las inscripciones se podrán realizar a partir del 1 de julio en la página www.ruta091.es. “Aquí están todos los detalles. Queremos que cada uno aporte libremente lo que considere, y también aquí se señalarán los días de recogida de los dorsales, en el centro comercial Carrefour de Gandia, los días 17 y 18 de septiembre”. Finalmente los intervinientes animaron a toda la ciudadanía a participar en esta primera edición de la Ruta Solidaria 091.