El PP de Gandia participa en el almuerzo en Sueca con Feijóo

Una delegación del Partido Popular de Gandia participó el sábado pasado en el almuerzo en Sueca organizado por el presidente provincial del PP, Vicent Mompó, que contó con la asistencia del presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP de Gandia, Víctor Soler, destacó que el acto "demuestra que el PP está unido, fuerte y preparado para liderar el cambio que necesita España, la Comunitat Valenciana y también Gandia”.

Durante la jornada, según informaron fuentes del PP a través de un comunicado, "se abordaron algunos de los principales retos de la Comunitat Valenciana, entre ellos la necesidad de una financiación justa".

La comitiva popular en el almuerzo. / Levante-EMV

Soler vaticinó que “la Comunitat Valenciana será uno de los motores del cambio en España” y defendió que ese impulso “también llegará desde municipios como Gandia, donde estamos construyendo una alternativa preparada para devolver la ilusión y la confianza a los vecinos”.

El presidente popular lamentó que “José Manuel Prieto haya convertido el ayuntamiento en una sucursal del sanchismo, subordinando los intereses de Gandia a los intereses del PSOE de Diana Morant” y criticó que “mientras los escándalos de corrupción golpean al Partido Socialista, aquí se sigue recibiendo con honores a quienes han guardado silencio o han mirado hacia otro lado, como es el caso de la ministra socialista a tiempo parcial, Diana Morant".

Soler afirmó que Gandia "volverá a ser una ciudad de oportunidades, donde el mérito y la capacidad estén por encima de los apellidos, donde haya más seguridad, más limpieza y donde los jóvenes puedan acceder a una vivienda sin tener que abandonar su ciudad".