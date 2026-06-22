Rafael Beltrán revelará en el monasterio de Santa Maria las claves de la novela 'Tirant lo Blanc'

¿Qué hace que una novela escrita hace más de cinco siglos continúe sorprendiendo a los lectores actuales? ¿Por qué el "Tirant lo Blanc" es considerado una de las grandes obras de la literatura universal? ¿Qué elementos explican que Cervantes lo calificara como «el mejor libro del mundo»? Estas son algunas de las preguntas que centrarán la conferencia “Las claves del Tirant lo Blanc: caballería, imaginario y escritura”, que impartirá el catedrático Rafael Beltrán este sábado 27 de junio, a las 19 horas en el Real Monasterio de Santa Maria de la Valldigna, en Simat, dentro del Ciclo de Conferencias de Historia Medieval organizado por el Grup Harca y la Mancomunitat de la Valldigna.

La intervención se basará en el libro más reciente de Beltrán, "Tirant lo Blanc: cavalleria, imaginari i escriptura", publicado por Publicacions de la Universitat de València, una extensa guía de lectura –de 624 páginas– que revisa y analiza los principales aspectos de la novela de Joanot Martorell a partir de tres ejes fundamentales: la caballería, el imaginario y la escritura. El volumen, que sintetiza décadas de investigación sobre el "Tirant lo Blanc", se podrá adquirir en la misma conferencia de sábado.

En este sentido, según explica Beltrán, la obra de Martorell no puede entenderse únicamente como una novela de caballerías. Aunque parte de ese universo literario, el autor lo transforma profundamente mediante una mirada realista que sitúa los personajes en un mundo reconocible, pleno de conflictos políticos, estrategias militares, relaciones diplomáticas y pasiones humanas. Así, una de las cuestiones que abordará la conferencia es precisamente la concepción de la caballería que presenta el autor: lejos de los héroes idealizados de muchas narraciones medievales, Echando aparece como un caballero capaz de triunfar, pero también de equivocarse, dudar o fracasar.

Imaginario

A su vez, Beltrán también profundizará en el imaginario de la obra, es decir, en el conjunto de referencias culturales, históricas y simbólicas que configuran su universo narrativo. No en vano, el Tirant combina episodios inspirados en la realidad del Mediterráneo del siglo XV con elementos legendarios, recursos procedentes de la tradición clásica e influencias de la literatura europea del momento. Y esta capacidad de integrar mundos diversos es una de las razones que explican su riqueza y originalidad.

Finalmente, un tercer aspecto fundamental será el análisis de la escritura de Martorell. Para Beltrán, una de las grandes innovaciones del "Tirant lo Blanc" es su extraordinaria variedad de registros narrativos, dado que la obra alterna episodios bélicos con escenas cortesanas, momentos humorísticos con situaciones dramáticas, e incorpora diálogos de una gran vivacidad que contribuyen a dar profundidad psicológica a los personajes. En consecuencia, esa complejidad formal es una de las características que han llevado a muchos estudiosos a considerarla una precursora de la novela moderna.

La conferencia estará protagonizada por una de las máximas autoridades en el estudio de la obra martorelliana. Rafael Beltrán es catedrático de Filología Hispánica de la Universitat de València y una de las figuras más destacadas de los estudios medievales hispánicos de las últimas décadas. Su trayectoria investigadora se ha centrado especialmente en la literatura caballeresca, el Tirant, la narrativa histórica medieval, la materia artúrica, el romancero y la literatura oral tradicional.

Sus trabajos han contribuido decisivamente a renovar la interpretación de las relaciones entre historia y ficción en la literatura medieval, así como a contextualizar las grandes obras narrativas valencianas e hispánicas dentro de las corrientes culturales europeas de los siglos XIV y XV.

Asimismo, buena parte de su producción académica se ha dedicado a analizar las fuentes, los mecanismos narrativos, los símbolos y la proyección cultural del Tirant lo Blanc, una obra sobre la que es considerado una autoridad internacional.

En relación con todo ello entre sus publicaciones más relevantes destacan la edición crítica del "Victorial" de Gutierre Díaz de Games, convertida en una obra de referencia para el estudio de la biografía caballeresca medieval, así como numerosos libros y estudios dedicados a Joanot Martorell y el Tirant lo Blanc, entre los que sobresale el reciente "Tirant lo Blanc: cavalleria, imaginari i escriptura".

También ha publicado investigaciones fundamentales sobre el "Curial e Güelfa", la literatura artúrica, el "Libro del Buen Amor", "La Celestina", "El Quijote" y la tradición oral peninsular.

En definitiva su extenso repertorio bibliográfico, que incluye decenas de libros, capítulos y artículos especializados, refleja una línea de investigación caracterizada por el estudio de la caballería, la cultura cortesana, la transmisión de los relatos medievales y las conexiones entre la literatura valenciana y las grandes tradiciones narrativas europeas.

En conjunto, a través de las aportaciones de Rafael Beltrán, los asistentes en la conferencia del sábado podrán descubrir cómo la caballería, el imaginario cultural y las innovaciones narrativas de Joanot Martorell continúan interpelando a los lectores más de medio milenio después de su publicación. Una oportunidad excelente para acercarse al Tirant lo Blanc de la mano de uno de sus mejores conocedores y en un entorno patrimonial tan emblemático como el Real Monasterio de Santa Maria. La entrada es libre hasta completar el aforo y será la última sesión en la primera mitad del año del ciclo de conferencias, que se retomarán en septiembre.