Tavernes de la Valldigna vibra con la segunda edición de Del Poble Fest: miles de personas bailan al ritmo de Malú, Loquillo o Álvaro de Luna

Tavernes de la Valldigna ha dado el pistoletazo de salida al verano con la segunda edición Del Poble Fest. Durante dos jornadas, miles de vecinos de la localidad y de otros municipios de la comarca de la Safor han bailado al ritmo de Loquillo, Malú, Taburete, Lérica, David Otero, Fangoria o Álvaro de Luna.

Así, durante los días 19 y 20 de junio, los asistentes disfrutaron de dos jornadas repletas de música en directo, gastronomía, entretenimiento y ambiente familiar.

Uno de los momentos más especiales del festival, según han destacado desde la organización, fue la apuesta por el talento emergente valenciano. Gracias al concurso impulsado por la organización, varios artistas tuvieron la oportunidad de cumplir el sueño de compartir escenario con grandes referentes de la música nacional. Por su parte, la zona Gastroleague volvió a convertirse en uno de los espacios más concurridos del recinto, con una variada oferta gastronómica y promociones especiales que completaron una experiencia pensada para disfrutar del festival durante toda la jornada.

El colofón final llegó con una fiesta homenaje a La Ruta, que hizo viajar al público a una de las épocas más emblemáticas de la música valenciana. Tras el éxito de esta edición, Del Poble Fest ya mira hacia 2027 con la ilusión.

La alcaldesa, Lara Romero, ha destacado que “Del Poble Fest se ha convertido en una grandísima cita musical y en una magnífica oportunidad para mostrar al mundo la mejor versión de Tavernes”. En este sentido, ha señalado que “el balance de esta segunda edición es extraordinariamente positivo, no solo por la gran asistencia de público, sino porque esta afluencia se ha notado en la calle, en los comercios y en la actividad económica de la ciudad”.

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Romero ha remarcado también que el festival ha proyectado “la imagen de una Tavernes viva, llena de gente y con mucha actividad, con visitantes llegados de otros pueblos y con un público muy diverso, de todas las edades".