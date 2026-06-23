Ador, Barx y Potries, pioneros al instalar desfibriladores en la calle al alcance de todos

Al menos tres municipios de la Safor; Barx, Ador y Potries, tienen desfibriladores externos automáticos (DEA) accesibles para todo el mundo desde la misma calle, además de otros más en recintos públicos, o a bordo de las patrullas de la Policía Local.

Un DEA es un dispositivo médico portátil diseñado para analizar el ritmo cardíaco y administrar una descarga eléctrica, con el objetivo de restablecer el ritmo normal del corazón en caso de un paro cardíaco súbito.

Estos aparatos son de gran ayuda en infartos, antes de que llegue la ambulancia u otros servicios de emergencias. Pero habitualmente se instalan en espacios cerrados, debido a su elevado coste. Ponerlos en la vía pública es una práctica que no es muy común en España. Los alcaldes de estos municipios se han atrevido a hacerlo, adoptando una serie de medidas para evitar actos vandálicos.

Pero es algo que debería normalizarse, según explica el cardiólogo Álex Fernández. "En la ciudad de Málaga y en algunos municipios de Catalunya son pioneros en tenerlos en la vía pública, pero en España vamos algo retrasados en comparación con otros países de Europa", comenta, y añade: "No hay que tener reparo en utilizarlos, con la debida formación pueden salvar vidas".

En Barx se ubicó uno a principios de junio en la calle Major, entre la Tourist Info y la plaza de la iglesia. Es un punto del pueblo estratégico, y más teniendo en cuenta otro colectivo que lo puede necesitar, el de los ciclistas que pasan por la localidad o paran a almorzar, especialmente los fines de semana. En la localidad ya había otros tres más, uno de maleta en la Llar dels Jubilats, en el consultorio médico y en el coche de la Policía Local.

Taller de RCP en Ador. / Levante-EMV

Se formó a técnicos municipales y a agentes de la Policía Local. También se están desarrollando cursos de formación homologados en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para toda la población, con un cupo máximo de 10 personas. Y están siendo un éxito. Los asistentes aprenden a practicar maniobras de apoyo vital en bebés, niños y personas adultas, y al acabar obtienen un certificado.

La primera sesión fue el 6 de junio, la siguiente será este viernes, 27, en el ayuntamiento, de 10 h a 14 horas. "Se trata de una actuación orientada a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias cardíacas y a convertir Barx en un municipio más seguro y preparado", señala la alcaldesa, Esther Vidal. Fernández sugiere que estos cursos de RCP "deberían impartirse a niños y jóvenes desde el colegio".

Ador tiene un DEA en la puerta del ayuntamiento. / Levante-EMV

En Ador hay tres en la calle; en la urbanización Montecorona, a medio camino de la subida, y en las fachadas del ayuntamiento y del Museu Etnològic. Llevan seis meses instalados y afortunadamente todavía no se han utilizado. La alcaldesa, Manela Faus, señala que fue "la propuesta más votada en los presupuestos participativos de 2025". También han hecho cursos gratuitos para personal municipal y para la población en general. Hay otro más, compartido con Palma de Gandia, en el claustro del colegio.

En Potries existen dos DEA, informa el alcalde, Sergi Vidal. Uno, desde hace varios años, en dependencias del ayuntamiento, accesible en horario de oficina. Y desde este año hay otro en la calle, en la plaza del Frontó, disponible las 24 horas. "También vamos a instalar un tercero en el polideportivo, para cubrir así varios puntos del pueblo en las zonas de más afluencia, durante todo el día y la noche", añade. El año pasado se hizo un cursillo de formación, y este año se hará otro en el marco de la Setmana de la Salut i l'Esport 2026.

Desfibrilador en la calle en Potries. / Levante-EMV

Sacarlos a la calle puede suponer que sean objeto de robo o vandalismo. Pero cabe precisar que todos los DEA están geolocalizados con una tarjeta SIM en su interior. Además, se considera un producto sanitario, por lo que robarlo o dañarlo es un delito penal, y no tienen reventa en el mercado negro porque están perfectamente identificados. En Barx, además, hay una cámara en la calle Major que lo vigila.

Localizador de desfibriladores

Àlex Fernández señala que para cualquier ciudadano debería saber dónde está el desfibrilador más cercano. Hay dos formas. Por una parte, en la Comunitat Valenciana la Conselleria de Sanidad tiene un Registro Autonómico de Desfibriladores, con un buscador accesible desde su página web.

Por otra parte, la Fundación Española del Corazón tiene una aplicación gratuita para dispositivos móviles, llamada Ariadna RCP, con un localizador de desfibriladores. Ariadna permite que cualquier persona que tenga descargada la "app" pueda subir o confirmar los desfibriladores, completando con fotografías del lugar, para que así sea más fácil localizarlos ante una parada cardiorrespiratoria.

Además, los colaboradores formados en RCP pueden ser geolocalizados y avisados para acudir al lugar de la emergencia. En este sistema ya hay 28.710 desfibriladores dados de alta.

En la Comunitat Valenciana la normativa autonómica exige instalar desfibriladores en estaciones de transporte concurridas, grandes comercios y centros deportivos con más de 500 usuarios al día.