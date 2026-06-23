Arranca la construcción del hotel Holiday Inn Express en el polígono Sanxo Llop de Gandia

La empresa promotora Infilev iniciará en Gandia a principios de julio las obras de construcción del hotel Holiday Inn Express Sanxo Llop, en el polígono del mismo nombre, un hito que supone la mayor ampliación de plazas hoteleras de calidad en la ciudad en los últimos años, según informaron sus impulsores a través de un comunicado.

El nuevo establecimiento de tres estrellas aportará 105 habitaciones, con una capacidad estimada de más de 200 huéspedes, en una ubicación estratégica que lo convierte en mucho más que un hotel turístico. La inversión es de 8 millones de euros. Lo gestionará la cadena Senator Hotels & Resorts, que desde 2021 tiene un hotel de cuatro estrellas en la playa de Gandia.

El solar está situado en la intersección de la Avenida de la Medicina y las calles Carmelo París y Ramón y Cajal. No es una localización escogida al azar: el edificio se levantará a escasos metros del hospital comarcal, del polígono y del centro comercial La Vital.

Esto convierte a este hotel en un recurso de alojamiento de primer orden para un perfil de usuario hasta ahora desatendido en la ciudad, como familiares y acompañantes de pacientes ingresados o en tratamiento en el hospital; profesionales sanitarios desplazados y personal de guardia de larga estancia; trabajadores y directivos de las empresas del polígono industrial que requieran alojamiento de corta o media estancia y turistas de interior, viajeros de negocios y visitantes que buscan las playas y la oferta cultural.

El gerente de Infilev, Fernando Guillem, señaló que este proyecto representa mucho más que una inversión inmobiliaria. “Gandia necesitaba un establecimiento hotelero de calidad en esta zona, capaz de dar servicio tanto al entorno del hospital como al tejido empresarial del polígono, y estamos orgullosos de ser quienes lo hacen posible. Trabajar con un equipo de profesionales de primer nivel y contar con el respaldo del Ayuntamiento de Gandia nos ha dado la seguridad para afrontar un proyecto de esta envergadura. Una vez en funcionamiento, el hotel generará aproximadamente 45 puestos de trabajo estables, lo que supone una aportación real y duradera a la economía local de la Safor".

Por su parte, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, señaló que es el primer hotel de la ciudad que se ubicará en la zona de expansión, como es el sector Sanxo Llop, el cual ya está ejecutado al 73%. El primer edil manifestó que gracias a la colaboración público-privada, “entre todos estamos situando a Gandia en la cumbre de las ciudades más dinámicas y atractivas para invertir. Y lo estamos haciendo a gran velocidad: más inversiones, más puestos de trabajo y una mayor generación de riqueza”.

El edificio ha sido proyectado para obtener la máxima calificación energética —categoría A—, la más alta posible según el sistema de certificación energética de edificios en España. Esto implica un diseño de alta eficiencia en envolvente térmica, instalaciones de climatización, producción de agua caliente sanitaria y generación de energía mediante paneles fotovoltaicos en cubierta. Esto se traduce en menores emisiones de CO₂, menor consumo energético y menores costes operativos para la explotación hotelera.

El hotel tendrá terraza y piscina. / Levante-EMV

La puesta en marcha de este proyecto generará empleo en dos fases diferenciadas. Durante la ejecución de la obra —a cargo de la constructora Edimova— se movilizarán decenas de puestos de trabajo directos e indirectos en el sector de la construcción, con especial incidencia en la comarca de la Safor. Una vez en funcionamiento, el hotel requerirá un equipo estable de personal en recepción, mantenimiento, limpieza, restauración, administración y servicio, consolidando puestos de trabajo de carácter permanente ligados al tejido económico local.

Residencia de mayores y centro de día

Esta es una de las edificaciones que se harán en la parcela de 8.000 metros cuadrados de Fernando Guillem en el polígono Sanxo Llop. El empresario también llegó a un acuerdo con el grupo Novaedat para construir una residencia para mayores y para personas con problemas de salud mental, con una inversión total de 12 millones de euros.