El comercio de Gandia rechaza ampliar la zona turística al núcleo urbano

El Consell Local del Comerç de Gandia, reunido ayer por la tarde, aprobó, por 10 votos a favor y 2 en contra, un dictamen en el que rechaza ampliar la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) al núcleo urbano de la ciudad. Se trata de una medida que estudia la Generalitat, atendiendo a peticiones de grandes superficies y al número de "viviendas no principales", o de segunda residencia, que existen en el término municipal.

La ZGAT se aplica solamente en el Grau y la playa, e implica libertad horaria en domingos y festivos durante el verano (del 15 de junio al 15 de septiembre) y también en Semana Santa y Pascua. Ante las intenciones de la Generalitat, que ya ha requerido un informe al ayuntamiento, el gobierno local decidió, en primer lugar, reunir al Consell Local del Comerç.

En este órgano están representados los representantes políticos, las asociaciones del pequeño comercio, las grandes superficies y el conjunto de agentes económicos vinculados a la actividad comercial de Gandia. En la reunión se analizaron las implicaciones de la propuesta y se recabó la opinión de los sectores afectados, antes de la votación. No obstante, se trata de un foro consultivo cuyo dictamen no es vinculante ni para el ayuntamiento ni para la Generalitat.

De forma paralela el gobierno local prepara alegaciones en contra, en las que adjuntará este dictamen y además encargará a la Universitat de València un diagnóstico sobre el comercio urbano. La última palabra en materia de horarios comerciales la tiene la Generalitat.

Reacciones

La concejala de Comercio, Elena Moncho, señaló que "desde el ayuntamiento respetamos este resultado que trasladaremos a la Generalitat, defendiendo un modelo comercial equilibrado y consensuado".

Por su parte, el Grupo Municipal del PP envió un comunicado de prensa donde la concejala Silvia Riera recuerda el voto en contra de ampliar la ZGAT por parte de los populares y señala que “siempre hemos estado al lado de nuestros comerciantes y hemos vuelto a demostrarlo, porque son ellos quienes mantienen abiertas las persianas cada día, quienes crean riqueza y quienes dan personalidad a nuestras calles”.

En Oliva, donde ya superaron esta fase de alegaciones, sin éxito para el ayuntamiento ni para el comercio minorista, la Generalitat resolvió recientemente ampliar la ZGAT, y desde el pasado fin de semana los comercios tienen plena libertad horaria durante el periodo estival y de Semana Santa y Pascua que marca esta normativa.