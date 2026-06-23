La Diputación entrega "quads" eléctricos a Guardamar, Daimús, Xeraco y Piles para la gestión de sus playas

La Diputación de València ha presentado este martes en Guardamar de la Safor las nuevas mejoras incorporadas al servicio provincial de playas, una actuación que permitirá reforzar la accesibilidad, la limpieza y la protección ambiental del litoral valenciano mediante una inversión de 813.429 euros.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, y representantes de distintos municipios de costa han dado a conocer los nuevos recursos que el área provincial de Medio Ambiente incorpora al servicio para mejorar la atención a los municipios y garantizar unas playas más accesibles, sostenibles y preparadas para la temporada estival.

En materia de limpieza y mantenimiento la institución provincial ha incorporado dos nuevas máquinas rastrilladoras, con una inversión de 153.350 euros, y siete vehículos UTV eléctricos destinados a reforzar las tareas de gestión del litoral en distintos municipios costeros. La adquisición de estos vehículos ha supuesto una inversión de 205.275 euros. Cuatro de estos "quads" han sido entregados a los ayuntamientos de Guardamar de la Safor, Daimús, Xeraco y Piles.

Entre las principales actuaciones desarrolladas este año destaca la adquisición de 66 sillas anfibias y 67 grúas eléctricas de transferencia, con una inversión de 228.076 euros, que permitirán reforzar los equipamientos de accesibilidad en 19 municipios de la provincia y facilitar el acceso al baño a las personas con movilidad reducida.

Responsables de la Diputación con los alcaldes. / Levante-EMV

La Diputación ha destinado además 90.689 euros a actuaciones de protección de sistemas dunares, mediante la instalación y reposición de balizamientos en 12 playas de cinco municipios de la provincia, con un total de 6.560 metros protegidos. Asimismo, se han instalado 2.430 metros de nuevas pasarelas enrollables fabricadas con plástico 100% reciclado y reciclable en diez municipios, con una inversión de 136.038 euros.

Mompó destacó que, bajo el lema "La Mar de bé", la campaña de playas de la Diputación persigue tres objetivos fundamentales: “Mantener nuestras costas en las mejores condiciones, proteger espacios tan valiosos como los sistemas dunares y garantizar que cualquier persona pueda disfrutar del mar en igualdad de condiciones”. “Demostramos la política útil de la Diputación, una política que mejora lo servicios para la gente pueda disfrutar de nuestras playas, que no solo son un lujo, sino también un derecho”, añadió.

Por su parte, Mascarell añadió que “hemos apostado por vehículos sostenibles que hemos adjudicado a los municipios con playas naturales para que hagan un mantenimiento de todo su cordón dunar para una gestión más eficiente y respetuosa con el entorno y puedan, al mismo tiempo, dar un buen servicio a la ciudadanía”, y tildó de “gran éxito” este trabajo conjunto de las áreas de Medio Ambiente y Turismo.

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En la misma línea, el diputado de Turismo, Pedro Cuesta, subrayó “la necesidad de un turismo sostenible que proteja el medio ambiente”. “Trabajamos en esa línea para poder ofrecer los mejores espacios e infraestructuras a los valencianos y a los turistas, a la vez que preservamos los espacios naturales para las futuras generaciones”, ha añadido. Este proyecto ha estado abierto a todos los municipios costeros de la provincia más allá de los 16 a los que habitualmente la Diputación presta apoyo.