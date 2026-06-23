La disputa entre falleros de Màrtirs y el Grau en la entrega de premios de las Fallas de Gandia llega a los tribunales

La entrega de premios de las Fallas de Gandia dejó un sabor agridulce para algunos integrantes de la falla Màrtirs. Durante el acto en el que la comisión fue proclamada como la mejor falla de la ciudad, varios de sus representantes habrían sido presuntamente insultados y agredidos por miembros de la comisión del Grau.

Días después de los hechos, la propia falla solicitó la apertura de un expediente disciplinario por presuntos "comportamientos inadmisibles, insultos y agresiones físicas" dirigidos contra el presidente y el vicepresidente de Màrtirs.

Aunque en un primer momento la Federació de Falles de Gandia inició un procedimiento disciplinario —que todavía permanecía abierto contra tres integrantes de la falla del Grau—, finalmente serán los juzgados quienes determinen el desenlace del conflicto. Así lo anunció este martes la entidad durante la asamblea ordinaria.

Según explicó la Federació, se ha acordado suspender temporalmente la resolución del expediente tras tener conocimiento de la presentación de varias denuncias judiciales. El organismo ha decidido paralizar de forma preventiva la propuesta definitiva de sanción hasta "conocer el contenido de las resoluciones que puedan dictarse en sede judicial".

Situación inédita

Se trata de una situación inédita en la historia reciente de las Fallas de Gandia, ya que hasta ahora ninguna comisión había recurrido a los tribunales mientras se encontraba en marcha un procedimiento disciplinario interno.

"Esta decisión tiene carácter excepcional y responde exclusivamente a criterios de prudencia, seguridad jurídica y respeto institucional, ya que los hechos han sido trasladados voluntariamente por una de las partes a un ámbito jurídico superior, una circunstancia que excede las competencias de esta comisión", señalaron desde la Federació de Falles de Gandia durante la asamblea.

Además, el organismo fallero considera que «la decisión de acudir a los tribunales mientras el procedimiento disciplinario seguía abierto altera el marco habitual de resolución de conflictos dentro del ámbito fallero». Por ello, añade que "para evitar interferencias, la comisión suspende su decisión definitiva hasta que concluyan las actuaciones judiciales".

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No obstante, la Federació subraya que esta medida no supone el archivo del expediente, sino únicamente su paralización temporal. El procedimiento se retomará una vez exista una resolución judicial y, si procede, se impondrán las sanciones correspondientes.