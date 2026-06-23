La falla Màrtirs de Gandia también anuncia acciones legales y rompe relaciones con la comisión del Grau tras elevar la disputa a los tribunales

La decisión de la Federació de Falles de Gandia de suspender temporalmente el procedimiento disciplinario solicitado por la falla Màrtirs tras los presuntos insultos y agresiones sufridos supuestamente a manos de tres falleros del Grau ha causado sorpresa e indignación en esta comisión. Los hechos ocurrieron durante la entrega de premios celebrada el pasado 16 de marzo, en la que Màrtirs fue proclamada como la mejor falla de la ciudad.

Como ha informado este diario, la entidad fallera ha decidido paralizar de forma temporal el procedimiento después de que la falla Grau presentara varias denuncias judiciales. En una asamblea ordinaria celebrada ayer, la Federació de Falles de Gandia anunció por sorpresa que suspendía preventivamente la propuesta definitiva de sanción hasta “conocer el contenido de las resoluciones que puedan dictarse en sede judicial”.

Tras esta decisión, la falla Màrtirs ha emitido un comunicado para explicar la situación y expresar su malestar. “Ayer tuvimos conocimiento de que, pese a haber sido nuestros falleros quienes sufrieron los insultos, las agresiones y los incidentes ocurridos aquel día, son ahora miembros de nuestra comisión quienes han sido denunciados por la falla Grau como consecuencia de los hechos ocurridos durante el forcejeo que se produjo en la vía pública y del que fueron testigos numerosas personas de distintas comisiones”, señalan.

La comisión afectada precisa que los hechos ocurrieron “a la salida de la entrega de premios en la plaza Major de Gandia, cuando nuestros falleros fueron insultados y agredidos, impidiéndonos celebrar como merecía un momento histórico para nuestra comisión: la obtención, por primera vez en nuestros 98 años de historia, del primer premio de la Sección Especial”.

Asimismo, lamentan que a estos hechos se sumen “las graves acusaciones realizadas por una miembro de la ejecutiva de la falla Grau, quien afirmó que habíamos comprado al jurado”. En palabras de la comisión, “se trata de una afirmación intolerable, falsa y absolutamente inaceptable, que atenta gravemente contra el funcionamiento interno y la honorabilidad de la FDF y de la falla”.

El 17 de marzo, tras el incidente, el presidente y el secretario de la Federació de Falles se reunieron con representantes de ambas comisiones para abordar la situación y acordaron retomar el caso una vez finalizadas las Fallas.

En este sentido, desde Màrtirs aseguran que el presidente de la comisión ha propuesto en dos ocasiones fecha y hora para tratar este asunto con el presidente del Grau, pero, en sus palabras, "ambas citas han sido rechazadas”.

Ante estas últimas actuaciones, la comisión anuncia que ha contratado un despacho profesional que asumirá la defensa de sus intereses, así como los de sus falleros y de cualquier persona vinculada que pudiera verse afectada. “Se adoptarán todas las medidas que resulten oportunas y se actuará con absoluta firmeza”, subrayan.

“Instrumentalización de la justicia”

Cabe recordar que la decisión de llevar este conflicto a los tribunales no tiene precedentes recientes en la historia de las Fallas de Gandia, ya que hasta ahora ninguna comisión había recurrido a la vía judicial mientras seguía abierto un procedimiento disciplinario interno.

El comunicado sostiene que “lamentamos profundamente la instrumentalización que se ha producido de la justicia con el fin de paralizar el normal funcionamiento de la FDF y de sus órganos de gobierno y disciplinarios, con el consiguiente perjuicio personal, colectivo, reputacional y profesional. La vía abierta por la falla Grau nos legitima para acudir también a la vía judicial en defensa del buen nombre de la falla Màrtirs y de sus miembros”.

Por otra parte, lamentan que los responsables de estos hechos no hayan sido apartados por la propia comisión. “Una parte importante de esta comisión participó ayer en la asamblea de Fallas, lo que nos lleva a entender que existe un respaldo colectivo a las actuaciones y comportamientos que han provocado esta situación. Queremos manifestar nuestra sorpresa por la ausencia del presidente de la falla Grau en una situación tan grave”, afirman. Por todo ello, comunican que han roto cualquier tipo de relación institucional, social o de convivencia con la falla Grau.

“Consideramos que los acontecimientos vividos y la ausencia de una rectificación o depuración de responsabilidades hacen extremadamente difícil imaginar un escenario de convivencia futura y hermandad fallera entre ambas comisiones dentro de la Federación de Fallas”, recalcan.

Además, realizan “un llamamiento al conjunto del colectivo fallero de Gandia para condenar la violencia dentro de las Fallas de Gandia, que siempre han sido un espacio de respeto, convivencia y hermandad”.

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Este diario ha intentado ponerse en contacto con la falla Grau, pero, de momento, no ha obtenido respuesta.