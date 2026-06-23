El futuro de la UNED en Gandia está garantizado

Las portavoces del Gobierno de Gandia Alícia Izquierdo y Liduvina Gil comparecieron el lunes ante los medios de comunicación para informar de los principales asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local.

Entre los acuerdos más destacados figura la aprobación de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Gandia y el Centro Asociado de la UNED para el mantenimiento del Aula Universitaria de Gandia, ubicada en el edificio de l'Escola Pia. Según explicó Izquierdo, «la principal novedad es que el convenio tendrá carácter plurianual, con una vigencia hasta el año 2029 y una aportación municipal de 60.000 euros, lo cual permitirá dotar de mayor estabilidad este servicio educativo. El objetivo es continuar facilitando el acceso a la enseñanza universitaria y garantizar la continuidad de los estudios superiores a la ciudadanía de Gandia y de su área de influencia».

Por otra parte, en materia educativa, la Junta de Gobierno también aprobó solicitar a la Conselleria de Educación una subvención de 180.000 euros destinada al desarrollo de actividades extraescolares, complementarias, culturales y deportivas dirigidas al alumnado de entre 3 y 18 años. «Se trata de la misma cantidad recibida el año pasado, una cifra que consolida Gandia como uno de los proyectos mejor valorados por la Generalitat», señalaron.

Por otro lado, la Dirección General de Política Lingüística ha concedido en el Ayuntamiento una subvención de 10.192 euros destinada a continuar impulsando acciones de fomento y promoción del valenciano en la ciudad.

En cuanto a los asuntos expuestos por Gil, la Junta de Gobierno aprobó solicitar a la Generalitat una subvención de 6.460 euros para financiar las actividades de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) durante el ejercicio 2026. «La ayuda contribuirá a sufragar parte de los gastos de funcionamiento de un servicio fundamental para la defensa de los derechos de las personas consumidoras».

Paralelamente, también se han aprobado el programa de actividades y el presupuesto de funcionamiento de la OMIC para el próximo ejercicio.

En el ámbito de la promoción económica, el Ayuntamiento ha acordado solicitar una ayuda de 5.000 euros a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo para la celebración de la XIII Fira del Motor, «un acontecimiento plenamente consolidado en el calendario local que contribuye a dinamizar la actividad económica y empresarial vinculada al sector de la automoción».

Ciudad Saludable

Finalmente, se ha acordado concurrir a varias convocatorias de la Red Española de Ciudades Saludables para desarrollar proyectos orientados a mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía. Entre las iniciativas destaca un programa de prevención y reducción del consumo de drogas y de promoción del buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación entre la infancia y la adolescencia, con una previsión presupuestaria próxima a los 29.000 euros para el periodo 2026-2027.

Además, también se ha aprobado la solicitud de financiación para hacer una evaluación participativa de la Estrategia Local de Salud de Gandia y elaborar un nuevo diagnóstico de salud de la ciudad, con el objetivo de actualizar las necesidades y recursos comunitarios existentes.

La tercera línea de ayudas se centrará en el Programa Comunitario de Promoción de la Salud y Alfabetización en Salud de Gandia 2026-2027, para el cual se han solicitado 30.750 euros y que pretende mejorar la capacidad de la ciudadanía para acceder, comprender y utilizar adecuadamente la información sanitaria, fomentando hábitos de vida saludables, la prevención de enfermedades y el bienestar emocional.