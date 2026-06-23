Gandia ejercerá la acción penal como acusación en causas multirreincidentes que afecten a bienes municipales

El Ayuntamiento de Gandia impulsará un Plan de Actuación contra la Multirreincidencia con el objetivo de reforzar la convivencia ciudadana y ofrecer una respuesta más eficaz ante aquellas conductas delictivas reiteradas que afectan el día a día de los vecinos. La iniciativa, según explicaron fuentes municipales a través de un comunicado, aprovechará una nueva herramienta prevista en la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, que permite a las entidades locales ejercer un papel más activo en la defensa del interés general y de la convivencia en los municipios.

La nueva normativa abre la puerta al hecho que los ayuntamientos puedan ejercer la acción penal como acusación en determinados procedimientos cuando los hechos afectan directamente a la convivencia vecinal, en el espacio público o a los intereses municipales. "De este modo, Gandia estudiará cada caso y actuará con firmeza dentro del Estado de Derecho para defender los intereses de la ciudadanía y reforzar la coordinación entre administraciones", añadieron las mismas fuentes.

Desde el consistorio gandiense se considera que la multirreincidencia requiere una respuesta integral que combine prevención, coordinación institucional y actuación jurídica cuando sea necesario. “No podemos permanecer como meros espectadores cuando determinadas conductas generan inseguridad o deterioran la convivencia. Nuestro deber es utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender a la ciudadanía, proteger el espacio público y garantizar una convivencia basada en el respeto y el cumplimiento de las normas”, afirmó el concejal Adrià Vila.

Por ello, se ha encargado a los departamentos de Servicios Jurídicos y de Policía Local el diseño de un plan de actuación que permita que el Ayuntamiento de Gandia ejerza la acción penal como acusación en las causas multirreincidentes.

“Gandia es una ciudad de orden y aquí no caben las conductas incívicas ni aquellas personas que quieran operar fuera de la ley, un hecho que nos corresponde a los poderes públicos garantizarlo. Por eso, hemos dado un paso más impulsando una medida que beneficiará el conjunto de la ciudadanía”, añadió la concejala de Seguridad, Lydia Morant.