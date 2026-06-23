Gandia reivindica su berenjena listada como emblema de la gastronomía sostenible y de proximidad

Llega el Mes Gastronómico de la Berenjena Listada de Gandia, una iniciativa que se celebrará del 30 de junio al 30 de julio y que contará con la participación de 30 restaurantes. La iniciativa la presentaron este martes en rueda de prensa la concejala de Turismo, Balbina Sendra, la regidora de Agricultura, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática, Alícia Izquierdo; el presidente de Destí Safor, Amadeo Faus, y del productor Sento Borrull.

Las jornadas, organizadas por Destí Safor con la colaboración de los departamentos municipales de Turismo y Agricultura, tienen como objetivo destacar uno de los productos agrícolas más singulares del territorio, fomentando el consumo de proximidad, la agricultura sostenible y la conexión directa entre el campo y la restauración.

Durante la presentación, Sendra destacó que esta propuesta forma parte de la estrategia de promoción gastronómica que el Ayuntamiento de Gandia desarrolla conjuntamente con Destí Safor a lo largo de todo el año.

«La gastronomía y nuestros productos son uno de los pilares fundamentales de la promoción turística de Gandia. Apostar por los productos que nos hacen singulares es hacerlo por un modelo de turismo de calidad, sostenible y arraigado en el territorio», afirmó.

Los 30 establecimientos participantes incorporarán a sus cartas elaboraciones propias con la berenjena listada de Gandia, reinterpretando este producto tradicional con propuestas innovadoras que van mucho más allá de las recetas tradicionales y mostrarán toda su versatilidad culinaria.

Por su parte, el presidente de Destí Safor anunció una de las principales novedades de este año: la puesta en marcha de una página web específica dedicada a las jornadas, donde el público podrá consultar los restaurantes participantes, su ubicación y las propuestas gastronómicas disponibles, facilitando así la planificación de rutas gastronómicas.

Faus destacó que esta iniciativa contribuye a reforzar la imagen de Gandia y la Safor como destino gastronómico de referencia, a la vez que da visibilidad al trabajo de los agricultores e impulsa el consumo de productos de kilómetro cero.

Izquierdo añadió que el cartel de este año sitúa el producto en el centro de la campaña, una decisión que simboliza la voluntad de reivindicar la calidad y el valor añadido de un producto único del territorio.

Colaboración

Izquierdo también señaló la importancia de la colaboración entre los departamentos municipales, los agricultores y el sector de la restauración para dar continuidad a este proyecto. Prueba de esto, es que el año pasado se consiguió que el 100% de las berenjenas utilizadas en las jornadas estuvieran cultivadas en el término municipal de Gandia, un hito que se mantiene este año.

«Cuando decimos del huerto al plato es literal. El producto se cosecha por la mañana y pocas horas después ya está sirviéndose en los restaurantes. Esto reduce emisiones, refuerza la economía local y contribuye a preservar nuestro territorio», explicó.

La regidora también incidió en la importancia de recuperar y proteger esta variedad tradicional, puesto que la berenjena listada es una variedad propia e históricamente vinculada a la ciudad. Además, ha recordado que este tipo de iniciativas contribuyen a combatir uno de los principales retos actuales del sector agrario: el abandono de las tierras de cultivo, favoreciendo que los agricultores puedan continuar desarrollando su actividad.

Finalmente, Borrull reivindicó los más de 20 años de trabajo dedicados a la recuperación y conservación de las semillas tradicionales. El productor comentó que esta variedad había dejado de cultivarse masivamente a causa de sus características, como su mayor tamaño o los pinchos presentes en la parte superior, pero aseguró que sus cualidades organolépticas la convierten en un producto excepcional.

Borrull agradece especialmente el apoyo institucional y la implicación del sector hostelero por haber convertido una larga tarea de preservación agrícola en un proyecto colectivo de éxito. Bajo el lema «Del huerto al plato: km 0», la campaña de este año hace hincapié en los valores que definen el proyecto: gastronomía sostenible, producto de temporada, proximidad y economía local. Un modelo que conecta agricultores, restauradores y consumidores para reforzar la identidad gastronómica de Gandia y continuar posicionando la ciudad como un destino gastronómico de referencia.