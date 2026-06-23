Llega el 37º Festival Polisònic de Gandia: nueve conciertos en el jardín de la Casa de la Cultura

La concejala de Cultura de Gandia, Balbina Sendra, acompañada del técnico y programador municipal Eudald González presentaron en rueda de prensa la 37.ª edición del Polisònic, uno de los festivales musicales de referencia de la Comunitat Valenciana y el más antiguo de los que continúan celebrándose de manera ininterrumpida.

El festival se celebrará del 23 de julio al 15 de agosto en el jardín de la Casa de Cultura Marqués González de Quirós y ofrecerá nueve propuestas musicales que abarcan estilos tan diversos como la música africana, el flamenco, la música cubana, el rhythm & blues, el jazz latino, el folk americano o las reinterpretaciones clásicas del pop internacional.

Durante la presentación Sendra destacó la importancia de la cultura como motor económico y turístico de la ciudad. «Acabamos de abrir la temporada musical de verano con un Marquesa Concerts extraordinario y con un dato muy significativo: más de un 25% del público procedía de fuera de la Comunitat Valenciana. Estamos trabajando decididamente en el binomio cultura-turismo porque sabemos que la cultura es también un producto turístico que enriquece el tejido productivo de la ciudad y genera dinamismo en sectores como la restauración, el comercio y el ocio».

La responsable de Cultura recordó que, después del Marquesa Concerts, la actividad musical continuará durante todo el verano con citas como el Festival de Guitarra, Una Mar de Músiques, los conciertos de la UEG, el Pirata Beach Festival o el Mediterránea.

Sin embargo, incidió especialmente en la singularidad del Polisònic. «Es un festival que ha sabido conservar su personalidad durante 37 años. Precisamente, en un momento en que la diferenciación es fundamental, el Polisònic destaca por una propuesta única, diversa y de calidad, que combina diferentes estilos musicales y atrae un público muy fiel y cada vez más internacional».

Sendra recordó que en verano no todo es playa. "También hay una ciudad llena de vida cultural y el Polisònic es una de las iniciativas que contribuyen a atraer público en el centro de Gandia y a consolidarnos como un referente cultural de toda la Comunitat Valenciana».

Por su parte, González destacó la apuesta por la exclusividad de muchas de las propuestas, puesto que «hay artistas internacionales que solo actuarán en Gandia en España. Esta singularidad es uno de los grandes valores del festival y convierte la ciudad en una parada obligada para los amantes de la música».

González incidió, además, en la política de precios accesibles que caracteriza el certamen: «Queremos que el dinero no sean un obstáculo. Con los abonos el precio por concierto se queda en 6 o 7 euros, una apuesta clara para facilitar el acceso de toda la ciudadanía a la cultura».

Programación

El festival arrancará el 23 de julio con la actuación gratuita de Doña Manteca, una formación valenciana integrada exclusivamente por mujeres que homenajea los grandes ritmos latinos.

• 24 de julio: Patax (fusión de flamenco, jazz, funk y ritmos afrocubanos).

• 25 de julio: Jeff Espinoza & The Gypsy Runners (folk, blues y country americano).

• 31 de julio: La Jose (flamenco y músicas ibéricas).

• 1 de agosto: Kanazoé Orkestra (música urbana africana procedente de Burkina Faso).

• 7 de agosto: Mayelín Naranjo (sonidos cubanos, boleros y salsa).

• 8 de agosto: Los Saxos del Averno (rhythm & blues de los años cincuenta).

• 14 de agosto: Sedajazz Latin Big Band (un recorrido por la historia del latin-jazz).

• 15 de agosto: Camerata Virtuosi (adaptaciones clásicas de grandes éxitos del pop internacional).

Las entradas tienen un precio de 10 euros, con tarifa reducida de 8 euros para personas pensionistas y titulares del Carnet Jove. También se han habilitado abonos para cuatro conciertos (36 euros o 28 euros con descuento) y para ocho conciertos (64 euros o 48 euros con descuento). Las localidades ya están a la venta tanto en la taquilla de la Casa de Cultura como través de la plataforma habitual de venta en línea.