Potries responde a un comentario homófobo con banderas del Orgullo en todo el pueblo: "No vamos a dar un paso atrás"
¿Tan reprimidos están los homosexuales en Potries como para tener la bandera LGTBI en la entrada del pueblo?", fue el comentario que recibió el ayuntamiento a través de sus redes sociales
"¿Tan reprimidos están los homosexuales en Potries como para tener la bandera LGTBI en la entrada del pueblo? Y, además, ir cambiándola cada semana por una nueva". Este es uno de los comentarios que recibió el Ayuntamiento de Potries en sus redes sociales tras colocar la bandera arcoíris con motivo del mes del Orgullo, una iniciativa con la que el consistorio busca visibilizar la diversidad en el municipio.
Como respuesta, el ayuntamiento ha hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas para llenar el pueblo de banderas como muestra de apoyo a la diversidad y de defensa de una sociedad abierta e inclusiva.
El alcalde de Potries, Sergi Vidal, ha recordado que "desde que estamos en la alcaldía, desde 2003, la bandera es un símbolo que el ayuntamiento utiliza para mostrar nuestro pueblo como un lugar abierto, diverso y acogedor para las personas que amamos y nos expresamos en libertad". "Gracias a este “pequeño” gesto, algunas personas lo hemos tenido más fácil para reconocernos a nosotras mismas", añade.
Vidal lamenta que, pese a que buena parte de la ciudadanía suele sumarse a este tipo de iniciativas, el pasado mes de mayo, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia (17 de mayo), el consistorio recibiera este comentario en redes sociales.
Según explica el alcalde, "el comentario procedía de un perfil falso, como muchos que se esconden en el anonimato de las redes y hacía referencia a las distintas banderas del colectivo LGTBI que colgamos a lo largo del año para visibilizar la diversidad que existe tanto en nuestra sociedad como en nuestro pueblo".
Ante este tipo de reacciones, Vidal insiste en que "no vamos a dar un paso atrás y seguiremos haciendo de Potries un pueblo amable para las personas que amamos".
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